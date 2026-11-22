W niedzielnym, drugim konkursie indywidualnym Pucharu Świata w skokach narciarskich w Lillehammer wystąpi trzech polskich zawodników: Kacper Tomasiak, Klemens Joniak i Maciej Kot. Zwycięzcą kwalifikacji został Stephan Embacher z Austrii, który w sobotę wygrał pierwszy konkurs, uzyskując odległość 134,5 metra.

Wyniki Polaków w eliminacjach. Kto odpadł?

Najlepszy wynik wśród reprezentantów Polski osiągnął Kacper Tomasiak, skacząc na odległość 130,5 metra, co zapewniło mu osiemnaste miejsce w kwalifikacjach. Klemens Joniak z wynikiem 127,5 metra zajął dwudziestą dziewiątą pozycję, natomiast Maciej Kot wylądował na 119,5 metra i ukończył eliminacje na czterdziestym piątym miejscu.

Z udziałem w konkursie pożegnali się Paweł Wąsek (pięćdziesiąte trzecie miejsce, 113 metrów), Dawid Kubacki (pięćdziesiąta ósma pozycja, 104 metry) oraz Jakub Wolny, który z wynikiem 76,5 metra zajął sześćdziesiąte piąte miejsce.

Początek niedzielnego konkursu zaplanowano na godzinę 16.00.