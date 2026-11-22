Helena Englert opowiedziała o sympatii widzów. Nie każdy musi ją lubić

Helena Englert nie należy do osób, które próbują za wszelką cenę przypodobać się wszystkim. Aktorka ma świadomość, że jej wizerunek i sposób wypowiadania się mogą budzić różne reakcje. Jak przyznała w wywiadzie dla Eski, nie uważa się za osobę, która trafi w gusta każdego odbiorcy. Dlatego tak miło zaskoczyło ją to, że widzowie ją polubili.

Jest mi mega miło, szczerze mówiąc, bo ja sobie zdaję sprawę, że nie jestem do końca 'family friendly' i że to, jak wyglądam, w jaki sposób się wypowiadam i różne moje śmieszne pomysły typu Katya, nie są dla wszystkich. I to jest dla mnie okej, że to nie jest dla wszystkich - powiedziała Hela w rozmowie z Eską.

Aktorka nawiązała też do popularnego powiedzenia o zupie pomidorowej, którą wszyscy lubią. Uznała jednak, że w jej przypadku bardziej pasuje zupełnie inne danie.

Ja jestem raczej szczawiową, czyli taką dla wybrednych, i cieszę się, że po prostu Polska polubiła szczawiową - stwierdziła z uśmiechem.

Helena Englert cieszy się z półfinału

W rozmowie z Eską aktorka podkreśliła również, że zależało jej przede wszystkim na tym, by pokazać widzom, jaka jest naprawdę. Nie ukrywa zadowolenia z tego, jak potoczyła się ta przygoda i jak zareagowali na nią odbiorcy.

Przyszłam tu dać się poznać i cieszę się, że okazaliśmy się wystarczający, że okazaliśmy się wystarczająco fajni, żeby być w półfinale, więc dziękujemy - podsumowała.

Helena Englert bardzo dobrze radzi sobie na parkiecie - aktorka i wokalistka regularnie dostaje pochwały od jurorów. Czy talent i ciężka praca wystarczą, by córka Jana Englerta i Beaty Ścibakówny awansowała do wielkiego finału? Przekonamy się w niedzielę wieczorem w kolejnym odcinku 19. edycji "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami".

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Helena Englert stawia granice! "To nie oznacza, że jestem wyrachowana"