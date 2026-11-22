Na początku listopada Britney Spears ujawniła, że siostra, Jamie Lynn, utrudnia jej kontakty z siostrzenicą. - Ani razu nie pozwoliła mi wziąć na ręce [swojej córki - przyp. red.] Ivy, gdy odwiedzałam je w trakcie pandemii - napisała na Instagramie. Następnie poinformowała, iż rzeczona siostra knuła za plecami Britney z jej byłym mężem, gdy wokalistka wypruwała sobie żyły zarabiając na ojca. - Sprawili, że czułam się jak niewolnica i w sekrecie knuli za moimi plecami, gdy jedyne, co robiłam, to pracowałam dla ojca - skwitowała z żalem. Teraz chyba jednak zmieniła zdanie - i to aż dwukrotnie.

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Britney Spears pogodziła się z rodziną?

W sobotę 21 listopada na instagramowym profilu artystki pojawił się zaskakujący wpis. Britney Spears publicznie wyznała swoim bliskim miłość i przeprosiła za pranie brudów z przeszłości.

- To prawdziwy dar mieć tak piękną rodzinę. Bardzo przepraszam za wyciąganie dawnych spraw, ale zrobiłam to, ponieważ zrozumiałam, że muszę chronić swoje serce… tak właśnie okazuję miłość, a kiedy już kogoś kocham, to KOCHAM go naprawdę całym sercem - napisała w poście.

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Szokujące przeprosiny i podejrzane zniknęcie

W dalszej części wpisu Britney nazywa swoje zachowanie dziecinnym i żenującym, tłumacząc przy tym, że jest tylko człowiekiem. Ponownie podkreśla też miłość do swej rodziny. - Mój upór jest dziecinny i żenujący. Jeśli chodzi o przeszłość - cóż, jestem tylko człowiekiem, a w tym, co wtedy mówiłam, może faktycznie kryło się jakieś ziarno prawdy (w sensie psychologicznym). Tak czy inaczej, przepraszam moją rodzinę za przywoływanie tamtych wspomnień; nigdy tak naprawdę nie rozmawiałam z nimi o tym twarzą w twarz… a prawda jest taka, że ​​po prostu potwornie za nimi tęsknię!!! Bardzo przepraszam!! - podsumowała.

Sęk w tym, że... post zniknął równie szybko, jak się pojawił. Britney nie odniosła się do niego w kolejnych wpisach i wciąż nie wiemy, czy uznała, że poniosły ją emocje i pożałowała tych przeprosin, czy też... nie były to wcale jej słowa.

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