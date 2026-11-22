Piłkarze Rakowa Częstochowa pokonali Widzew Łódź 3:1 w meczu piłkarskiej Ekstraklasy. Do przerwy gospodarze prowadzili 1:0.

Wynik spotkania otworzył w 17 minucie Oskar Repka strzałem głową. Wyrównującą bramkę dla gości zdobył w 52 minucie Juljan Shehu. Bogdan Racovitan wyprowadził Raków na prowadzenie w 82 minucie, a wynik na 3:1 ustalił Patryk Makuch z rzutu karnego w 89 minucie.

W 87 minucie czerwoną kartką za faul został ukarany zawodnik Widzewa Łódź, Jusuf Gazibegović. Sędzią spotkania był Łukasz Kuźma z Białegostoku, a na trybunach zasiadło 5 500 widzów.

Żółte kartki w zespole Rakowa Częstochowa otrzymali Adin Molnar i Patryk Makuch. W drużynie Widzewa Łódź ukarani zostali Steve Kapuadi, Paulinho Boia oraz Ricardo Visus.

Składy obu drużyn

Raków Częstochowa: Tarik Karić - Fran Tudor, Bogdan Racovitan, Stratos Svarnas - Jean Carlos Silva (86. Jakub Jendryka), Oskar Repka, Władysław Koczerhin (77. Karol Struski), Erick Otieno (69. Adin Molnar) - Tomasz Pieńko, Patryk Makuch, Mahir Emreli (77. Isak Brusberg).

Widzew Łódź: Bartłomiej Drągowski - Jusuf Gazibegović, Ricardo Visus, Steve Kapuadi, Christopher Cheng (46. Mario Garcia) - Lindon Selahi (83. Ioan Vermesan), Karol Świderski, Fran Alvarez (73. Emil Kornvig), Juljan Shehu, Darian Males (73. Paulinho Boia) - Sebastian Bergier (63. Stipe Biuk).