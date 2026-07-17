Syn Michała Wiśniewskiego i Mandaryny ocenia swoich rodziców. Xavier nie gryzł się w język

Michał Wiśniewski i Mandaryna znowu są razem! Najjaśniejsza para polskiego show-biznesu wczesnych lat 2000 postanowiła dać sobie kolejną szansę po 21 latach od rozstania. Lider Ich Troje potwierdził krążące od tygodni doniesienia za pośrednictwem mediów społecznościowych. Artysta odpowiedział w ten sposób swojej piątej żonie Poli, z którą aktualnie się rozwodzi, a która zasugerowała w komentarzu na Instagramie, iż o zejściu się męża i Marty wie przynajmniej od stycznia tego roku.

I jeszcze jedna najważniejsza rzecz na koniec. Jak już wiecie, o co chodzi. To jest kwestia tego. Jestem z Mandaryną i "zdradziłem z nią Polę". Nie wiem, w styczniu, nie wiem, kiedy. Ale ani w styczniu, ani w marcu, od kiedy się rozstaliśmy, tylko zaczęliśmy się spotykać pod koniec czerwca tego roku. Trochę zostaliśmy wepchnięci w swoje ramiona przez całą tę sytuację i bardzo się z tego powodu cieszę. Być może te pięć lat razem i 21 lat osobno pozwoli nam pewne rzeczy zrozumieć, przeanalizować i zrobić inaczej. Nieważne, czy dacie nam szansę, czy nie, my to po prostu zrobimy - poinformował wielbicieli w osobistym nagraniu.

Mandaryna do tej pory nie skomentowała słów byłego męża. Na profilu wokalistki pojawiło się jedynie nagranie udostępnione przez dziennikarkę Gabi Drzewiecką, na którym widać, jak wraz z synem Xavierem reagują na lawinę publikacji poświęconych jej powrotowi do Wiśniewskiego.

Xavier Wiśniewski o patchworkowej rodzinie

Xavier Wiśniewski, który w tym roku skończył 24 lata, ma spory dystans do przeszłości swoich rodziców. W wywiadzie dla ESKA.pl porównał powiązania rodzinne do zadania na maturze z matematyki.

Zawsze uwielbiam te nagłówki, gdzie o naszej rodzinie pisze się jak o jakimś związku matematycznym. Druga żona z dzieckiem z tego małżeństwa, które coś tam... Wow. Na maturze bym się pogubił - powiedział.

Młody artysta ocenił też kultowe stylizacje Marty i Michała Wiśniewskich. Nie gryzł się w język, komentując modowe wybory mamy i taty!

XAVIER WIŚNIEWSKI: POPULARNE NAZWISKO MI NIE CIĄŻY

Syn Wiśniewskich ocenił ich stare stylizacje

W wywiadzie dla Eska.pl nie zabrakło miejsca na krótką zabawę. Xavier, syn Michała Wiśniewskiego i Mandaryny, ocenił stare, kultowe stylizacje swoich rodziców. Młody raper, dla którego moda stanowi ważny element życia, był wyjątkowo krytyczny, komentując wybory mamy i taty. Co ciekawe - w większości przypadków miał im za złe, że znając ich osobowości, nie pozwolili sobie na większe szaleństwo.