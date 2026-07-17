Prosty trik na gołębie. Wystarczy jeden wacik na balkonie

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-07-17 14:47

Gołębie traktują nasze balkony jak świetne miejsca do odpoczynku, zostawiając mnóstwo piór i odchodów. Mieszkańcy bloków często próbują znaleźć metody, by pozbyć się problemu i zniechęcić ptaki do lądowania na parapetach. Genialnym rozwiązaniem okazuje się nasączony wacik, który skutecznie odstrasza skrzydlatych intruzów.

Gołąb siedzi na suszarce z praniem na balkonie. O sposobach na odstraszanie ptaków przeczytasz na Eska.
Autor: Dina Ivanova/ Getty Images Sierpówka często przysiada na balkonach, czy wieszakach na pranie, które tam stoją
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  • Oto metody walki z natrętnymi gołębiami – poznaj zarówno klasyczne osłony, jak i nietypowe triki.
  • Dowiedz się, dlaczego ocet i cytrusy sprawdzają się jako naturalne bariery przeciwko ptakom.
  • Sprawdź aromatyczny patent, który uprzyjemni ci odpoczynek, a gołębie zmusi do zmiany trasy!

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Sprawdzone metody na odstraszenie gołębi i ptactwa z balkonu

W okresie letnim obecność gołębi na balkonach to codzienność na wielu polskich osiedlach. Mieszkańcy bloków desperacko szukają skutecznych rozwiązań, aby wyeliminować problem niechcianego towarzystwa. Ptaki traktują balustrady i posadzki jak prywatne lądowiska, zanieczyszczając je odchodami oraz piórami. To skutecznie psuje wizję porannej kawy na świeżym powietrzu czy bezproblemowego suszenia prania. Nikt przecież nie chce codziennie szorować balkonu z ptasich odchodów. Wśród najpopularniejszych rozwiązań królują siatki ochronne oraz specjalne kolce montowane na poręczach i parapetach. Część osób decyduje się na gadżety odstraszające wzrokowo, takie jak odblaskowe taśmy, sztuczne kruki czy makiety ptaków drapieżnych. Rewelacyjnie sprawdza się także zwykły ocet, którego ostra woń wyjątkowo drażni gołębie. Wystarczy rozpylić go w ulubionych miejscach przesiadywania ptaków. Równie zniechęcająco działa na nie zapach cytrusów.

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Nasącz wacik i połóż na balkonie. Gołębie uciekną w popłochu

Ponieważ zapach octu w upalne dni potrafi być męczący również dla ludzi, warto sięgnąć po przyjemniejsze dla naszego nosa rozwiązania w walce z gołębiami. Te ptaki absolutnie nie tolerują aromatu cytrusów. Najlepszym sposobem jest nasączenie płatków kosmetycznych olejkiem eterycznym z cytryny lub pomarańczy i rozmieszczenie ich w strategicznych punktach balkonu. Taki zapachowy straszak błyskawicznie przepłoszy ptaki z naszego balkonu. Świetną alternatywą będzie również rozsypanie skórek z grejpfrutów, pomarańczy czy cytryn tam, gdzie gołębie lądują najczęściej.

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