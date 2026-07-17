Interwencja na Zalewie Sulejowskim. Policjanci pomogli pasażerom wywróconego skutera

Wywrócony skuter wodny w Zatoce Tresta

Do zdarzenia doszło 16 lipca 2026 roku około godziny 14:05 w rejonie Zatoki Tresta. Pełniący służbę patrolową na Zalewie Sulejowskim asp. szt. Michał Domagała oraz sierż. Filip Druszcz zauważyli wywróconą jednostkę i natychmiast podjęli działania pomocowe. Mundurowi w pierwszej kolejności zabrali na pokład policyjnego skutera wodnego 23-letnią kobietę. Następnie funkcjonariusze pomogli 29-letniemu mężczyźnie obrócić jego skuter i umożliwić mu ponowne wejście na pokład maszyny.

Boczna fala przyczyną zdarzenia

Z poczynionych ustaleń wynika, że skuter wodny wywrócił się z powodu wysokiej bocznej fali, którą wytworzyła przepływająca w pobliżu motorówka. Obie osoby uczestniczące w zdarzeniu miały założone kamizelki asekuracyjne, dzięki czemu nie odniosły żadnych obrażeń i nie potrzebowały pomocy medycznej. Po postawieniu jednostki na wodzie okazało się jednak, że silnik maszyny nie daje się uruchomić. W związku z tym policjanci podjęli sternika na łódź służbową i odholowali uszkodzony skuter do przystani w miejscowości Smardzewice.

Służba policyjnych wodniaków w sezonie letnim

Opisana sytuacja to kolejna interwencja potwierdzająca znaczenie obecności policyjnych wodniaków dla bezpieczeństwa osób wypoczywających nad Zalewem Sulejowskim. Funkcjonariusze z sezonowej komórki wodnej pełnią służbę każdego dnia przez cały okres wakacyjny, czuwając nad żeglarzami, motorowodniakami oraz wędkarzami. Policjanci nie tylko kontrolują przestrzeganie przepisów, ale również reagują na niebezpieczne sytuacje losowe i prowadzą działania profilaktyczne. Ich codzienna aktywność na akwenie pozwala na szybkie udzielenie pomocy w okolicznościach, które mogą zagrażać zdrowiu osób przebywających na wodzie.

Źródło: Policja.pl