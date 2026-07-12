Pola Wiśniewska nie może mówić o związku z Michałem? Wymowna odpowiedź

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-07-12 13:43

Rozstanie Michała Wiśniewskiego z piątą żoną nie schodzi z nagłówków portali plotkarskich. Pola Wiśniewska postanowiła odnieść się do słów wsparcia płynących od internautów i opublikowała w sieci kilka wymownych odpowiedzi. Z wypowiedzi kobiety wynika, że lider zespołu Ich Troje mógł nałożyć na nią zakaz wypowiadania się o kulisach rozpadu ich małżeństwa. Przy okazji na jaw wyszły również inne, bardzo zaskakujące fakty dotyczące... Mandaryny!

Tajemnica rozwodu Michała Wiśniewskiego i Poli Wiśniewskiej

Fani stają w obronie Poli Wiśniewskiej, która przechodzi właśnie przez niezwykle burzliwe rozstanie z Michałem Wiśniewskim. Konflikt między małżonkami zaognia się, a wokalista nie krył niedawno swojego przerażenia faktem, iż jego była partnerka dostarczyła na salę rozpraw dokumentację dowodową liczącą aż 700 stron. Mimo chęci walki o dobro wspólnych pociech oraz własną przyszłość, kobieta napotyka na poważne ograniczenia w komunikacji z mediami. Zorganizowana na Instagramie sesja pytań i odpowiedzi rzuciła nowe światło na tę sprawę. Jedna z obserwatorek zamieściła wpis o treści: "Przypuszczam, że ani on ani Ty nie możecie mówić o tym, co było w waszym małżeństwie, ale tylko mogę sobie wyobrazić, co tam się działo". W odpowiedzi żona muzyka odpisała krótko: "nie możemy", ostatecznie ucinając wszelkie spekulacje dotyczące możliwości swobodnego komentowania relacji z artystą.

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Pola Wiśniewska szczerze o swoim stanie psychicznym

Trwający proces sądowy wyraźnie odbija się na samopoczuciu wciąż obecnej żony piosenkarza. Kobieta otwarcie przyznaje w wymianie zdań ze swoimi sympatykami na platformie społecznościowej, że ostatnie tygodnie stanowią dla niej ogromne wyzwanie emocjonalne. W bezpośredniej odpowiedzi na pytania o swój stan zamieściła wpis: "Różnie jest. Przeważnie słabo, ale kiedyś to się skończy". Jednocześnie Pola Wiśniewska wyraża ogromną nadzieję na odzyskanie życiowej równowagi po oficjalnym orzeczeniu rozwodu. Za pośrednictwem Instagrama napisała również: "Ciężko jest, ale wiem, że będzie lepiej", dodając później: "Trudno być dzielną. Dziękuję za słowa wsparcia".

Pola Wiśniewska komentuje rozwód
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Pola Wiśniewska komentuje powrót Michała Wiśniewskiego do Mandaryny

Dyskusje pod postami na profilu społecznościowym Poli Wiśniewskiej przyniosły również absolutnie zaskakujący zwrot akcji w kwestii spraw sercowych frontmana grupy Ich Troje. Wszystko wskazuje na to, że plotki o ponownym zejściu się artysty z Martą Wiśniewską, znaną szerzej jako Mandaryna, polegają na prawdzie. Informację tę potwierdziła sama zainteresowana, reagując na bardzo konkretny komentarz jednej z użytkowniczek Instagrama. Kobieta zrelacjonowała sytuację z pewnego wydarzenia, pisząc: "Wczoraj Michał powiedział na imprezie mojemu przyjacielowi, że wraca do Mandaryny". Pola nie pozostawiła tych rewelacji bez odzewu i natychmiast skwitowała je słowami: "Wiem o tym już od stycznia".

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