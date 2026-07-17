Małgorzata Rozenek-Majdan znów odmienia swój ogród! Fani są zachwyceni. Widać różnicę?

Małgorzata Rozenek-Majdan odświeżyła tars i ogród. Ma nowe rośliny i "zielony azyl"

Dla wielu osób przydomowa przestrzeń Małgorzaty Rozenek-Majdan to absolutny ideał. Prezenterka jednak nie ustaje w poszukiwaniu perfekcji i regularnie modyfikuje jej wygląd. We wrześniu ubiegłego roku chwaliła się altaną wyposażoną w kuchnię, wygodnymi kanapami oraz obszernym stołem na tarasie, który świetnie sprawdza się podczas rodzinnych biesiad i letnich imprez. W jej strefie wypoczynkowej znalazł się także basen i domek dla dzieci, z którego prawdopodobnie korzysta jej najmłodszy syn.

W tym sezonie gwiazda postanowiła pójść o krok dalej. Zamiast wymieniać meble, skupiła się na nowej roślinności, aby uczynić to miejsce jeszcze bardziej relaksującym. Efektami swojej wizji podzieliła się oczywiście w sieci. W internecie można zestawić aktualny wygląd ogrodu z tym sprzed niespełna roku.

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Rozenek opowiedziała o zmianach w ogrodzie

Mój nowy, zielony azyl!

W ten sposób Małgorzata Rozenek-Majdan zaprezentowała na Instagramie odświeżoną przestrzeń. Zaznaczyła, że kluczowe było dla niej zachowanie odpowiedniej ilości wolnego miejsca w ogrodzie. Jednocześnie nowa zieleń miała zapewnić domownikom większą intymność i osłonić taras przed spojrzeniami.

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Przedstawiam Wam efekt końcowy prac w moim ogrodzie! Zależało mi na przestrzeni, która od pierwszego dnia da nam pełną prywatność, spokój i zieleń, która będzie cieszyć oczy również zimą. (...) Nie skończyło się tylko na posadzeniu roślin, chłopaki profesjonalnie przygotowali cały teren, zadbali o odpowiedni drenaż i wykonali masę prac budowlano-remontowych, żeby ogród mógł prawidłowo funkcjonować i rozkwitać przez lata. Zdecydowaliśmy się na dorosłe, wyselekcjonowane rośliny: zimozielone ostrokrzewy formowane na pniu, gęste ekrany z ostrokrzewów i klonów palmowych, eleganckie kule z cisów oraz mniejsze nasadzenia jak pachnąca lawenda. Dzięki temu efekt WOW mamy od razu, bez konieczności czekania kilkunastu lat! - napisała Rozenek na Instagramie.

Prezenterka wspomniała także o ciekawym udogodnieniu. Z uwagi na zatrudnienie specjalistycznej firmy do aranżacji, posadzone rośliny posiadają gwarancję.

Internauci komentują

Zdjęcia odmienionego ogrodu Małgorzaty Rozenek-Majdan błyskawicznie spotkały się z reakcją jej obserwatorów, którzy nie szczędzili komplementów pod najnowszym postem.

"Efekt przepiękny", "Przepięknie", "Ta altana jest cudna", "Super".

Tak entuzjastycznie internauci podsumowali metamorfozę.

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