Marta Wiśniewska reaguje na słowa byłego męża. Nagranie z gwiazdą trafiło do sieci

Gabi Drzewiecka udostępnia film z Mandaryną po oświadczeniu Michała Wiśniewskiego

Ostatnie dni przyniosły niespodziewany zwrot akcji w życiu osobistym popularnego wokalisty. Całe zamieszanie zapoczątkowały internetowe publikacje Poli Wiśniewskiej, które błyskawicznie wywołały falę plotek o rychłym końcu ich małżeństwa. Chwilę później sam piosenkarz publicznie ogłosił odnowienie romantycznej relacji z Martą Wiśniewską, co całkowicie zdominowało czołówki serwisów rozrywkowych. O ile obecna żona i sam muzyk chętnie zabierali głos w tej sprawie, o tyle znana tancerka zdecydowała się na całkowite milczenie w kontaktach z mediami. Jej rzeczywisty stosunek do tych rewelacji zdradza jednak pewien krótki materiał wideo opublikowany w internecie.

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Dziennikarka telewizyjna udostępniła w swoich mediach społecznościowych ujęcia, na których widać byłą żonę gwiazdora w towarzystwie jej najstarszego potomka. Oboje bardzo uważnie śledzą na ekranie smartfona najnowsze doniesienia prasowe i kolejne internetowe komentarze dotyczące ich własnej rodziny. Na twarzach Marty Wiśniewskiej oraz Xaviera nie widać jednak najmniejszego śladu złości czy irytacji z powodu medialnego szumu, a oboje wyraźnie bawią się tą sytuacją i z uśmiechem czytają kolejne plotkarskie nagłówki.

Autorka zamieszczonego w internecie materiału dodała do niego niezwykle oszczędny opis w postaci słowa „Tymczasem...”, a jej wymowny komentarz wyraźnie daje do zrozumienia czytelnikom, że prywatne życie wokalistki toczy się niezwykle spokojnym rytmem w cieniu wielkiej afery.

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Dokładna analiza udostępnionego materiału wideo pozwala dostrzec, że tancerka spędzała ten czas w znacznie szerszym towarzystwie swoich bliskich przyjaciół. W kadrze widać między innymi wieloletniego partnera życiowego prezenterki telewizyjnej, Józefa Gąsienicę-Gładczana. Zgromadzeni goście zachowują się bardzo naturalnie, a w całym pomieszczeniu panuje niezwykle luźna atmosfera, która w niczym nie przypomina nerwowości wywołanej nagłymi problemami wizerunkowymi.

Internauci zastanawiają się obecnie nad prawdziwym sensem zachowania popularnej celebrytki w obliczu ostatnich doniesień. Odbiorcy próbują dociec, czy piosenkarka faktycznie zdecydowała się na ponowny związek z ekscentrycznym muzykiem, czy cała sprawa jest jedynie sprawnie napędzaną przez media plotką bez pokrycia w rzeczywistości.

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