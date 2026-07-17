Pracownik sklepu AGD radzi, jak wyczyścić przypaloną płytę indukcyjną. Wystarczą dwa składniki

Płyty indukcyjne myje się dość szybko, jednak regularnie powstają na nich mocne przypalenia, a błędna pielęgnacja łatwo prowadzi do zarysowań szkła.

Ekspert ze sklepu ze sprzętem AGD poleca niezwykle banalną i zarazem wysoce skuteczną metodę na wyczyszczenie przypalonych śladów na płycie.

Zobacz, jak bezpiecznie zastosować ten domowy trik, żeby sprawnie odświeżyć sprzęt kuchenny i uniknąć jego trwałego zniszczenia.

Metoda pracownika AGD na czyszczenie płyty indukcyjnej z zaschniętego brudu

Nowoczesne kuchenki indukcyjne to prawdziwy hit wśród domowego sprzętu AGD z ostatnich lat, głównie ze względu na ogromną wygodę mycia w porównaniu do klasycznych palników gazowych. Mycie płyty przeprowadzamy niejednokrotnie wiele razy w ciągu doby, wycierając ją po każdym użyciu lub tuż po wykipieniu potrawy z naczynia. Taka profilaktyka skutecznie zapobiega nawarstwianiu się silnych zabrudzeń oraz zauważalnie wydłuża żywotność całej kuchenki. Zdarza się jednak, że na szkle zostają oporne i zaschnięte plamy, których nie zlikwiduje zwykła wilgotna gąbka. Sprzedawcy kategorycznie ostrzegają, aby nigdy nie zeskrobywać takich śladów ostrymi myjkami i druciakami, ponieważ grozi to trwałym uszkodzeniem szyby. Jak właściwie wyczyścić płytę indukcyjną bez ryzyka rys? Przedstawiciel branży AGD zaproponował genialny sposób na wyczyszczenie płyty indukcyjnej, do którego potrzebna jest jedynie soda oczyszczona i niewielka ilość zwykłej wody.

Pasta z sody oczyszczonej do czyszczenia płyty indukcyjnej. Przepis na idealny połysk

Aby sprawnie usunąć zaschnięte zabrudzenia oraz mocne przypalenia, najlepiej sięgnąć po domową pastę na bazie sody. Ten kuchenny proszek wykazuje delikatne właściwości ścierne oraz alkaliczne, dzięki czemu błyskawicznie rozpuszcza i eliminuje zwęglone jedzenie bez najmniejszego zagrożenia dla ceramicznego szkła. Do zrobienia tej pasty czyszczącej wystarczy wymieszać w misce od 2 do 3 łyżek sody, dolewając powoli i systematycznie wodę, aż całość osiągnie konsystencję przypominającą gęstą pastę do zębów. Przed rozpoczęciem czyszczenia płyty indukcyjnej upewnij się, że cała całkowicie wystygła po gotowaniu. Następnie zetrzyj powierzchowne okruszki i luźne plamy. Na wyznaczone, kłopotliwe zacieki nałóż bardzo obfitą warstwę przygotowanej pasty sodowej, przykrywając dokładnie całą ich powierzchnię. Tak zabezpieczone przypalenia zostaw na 15, a nawet na 30 minut, a dla uniknięcia wyschnięcia masy przykryj ją zwilżonym ręcznikiem papierowym. Po upływie tego czasu wystarczy przetrzeć obszar miękką gąbką wykonując okrężne ruchy, a na koniec zmyć resztki wilgotną szmatką i wytrzeć sprzęt na sucho.

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