Motor Lublin wygrywa sparing. Kto strzelił bramki dla beniaminka

Zwycięstwo bez publiczności

Motor Lublin odniósł pewne zwycięstwo w swoim czwartym i ostatnim meczu kontrolnym przed nadchodzącym sezonem ekstraklasy. Spotkanie z izraelskim Hapoelem Jerozolima zakończyło się wynikiem 2:0 dla polskiego zespołu. Mecz został rozegrany bez udziału mediów oraz kibiców.

Bramki dla drużyny z Lublina zdobyli Karol Czubak oraz Paskal Meyer. Zwycięstwo to potwierdza dobrą dyspozycję beniaminka przed startem rozgrywek. Drużyna pod wodzą nowego szkoleniowca prezentuje ofensywny styl gry.

Udane przygotowania pod okiem Misiury

Wcześniejsze mecze kontrolne również zakończyły się sukcesami Motoru. Podopieczni trenera Mariusza Misiury pokonali rumuńskie Dinamo Bukareszt 3:1, a także wygrali z pierwszoligowymi zespołami z Polski.

Starcie z Wartą Poznań zakończyło się wynikiem 4:1, a mecz z Polonią Warszawa wygraną 2:1. Teraz zespół przygotowuje się do inauguracji sezonu, w której zmierzy się z Widzewem w Łodzi w niedzielę 26 lipca.