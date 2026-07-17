Najbardziej pamiętane występy mundiali. Kto w przeszłości wystąpił na mistrzostwach świata?

Polacy na mistrzostwach świata

Pierwszą Polką, która wystąpiła na mundialu, była Maryla Rodowicz. W 1974 roku pojawiła się na turnieju w Niemczech i zaśpiewała swoją legendarną piosenkę "Futbol". W 2002 roku odbył się jeden z najbardziej kontrowersyjnych występów w historii polskiej muzyki. Na mistrzostwach w Korei Południowej hymn naszego kraju zaśpiewała Edyta Górniak. Wiele osób skrytykowało ten wykon.

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Mundialowe piosenki. Oto hymny mistrzostw świata

Królowa Shakira

Jeśli jest jakaś muzyczna gwiazda, która kojarzy się z piłką nożną, to zdecydowanie jest to Shakira. Po raz pierwszy na mundialu wystąpiła w 2006 roku. W Niemczech razem z Wyclef Jeanem zaśpiewała przebój "Hips Don't Lie". 4 lara później w RPA wybrzmiało legendarne "Waka Waka (It's Time For Africa)". W 2014 w Brazylii Shakira wykonała "La La La", a w 2026 w duecie z Burna Boyem na ceremonii otwarcia w Meksyku zaśpiewała "Dai Dai". Ten ostatni występ spowodował teorie spiskowe. Widzowie podejrzewali, że na murawie zamiast Shakiry pojawiła się jej sobowtórka.

Amerykański sen

Podczas tegorocznych mistrzostw w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie zaśpiewała plejada gwiazd. Oprócz Shakiry była to m.in. Katy Perry, której występ z 10-letnim Tiusem Luką poruszył kibiców. W 1994 roku na turnieju w USA wystąpiła Whitney Houston, która zaśpiewała kultowe "I Will Always Love You" i "I Wanna Dance With Somebody". Wtedy wystąpiła też początkująca artystka Jennifer Lopez, której mundialowe "Let's Get Loud" stało się światowym hitem.

Wielki powrót JLo

Jennifer Lopez powróciła na mistrzostwa świata 20 lat później. Już jako wielka gwiazda nagrała hymn mundialu pod tytułem "We Are One (Ole Ola)". Wystąpiła na ceremonii otwarcia w Brazylii, a na scenie towarzyszyli jej Pitbull i Claudia Leitte.

Kontrowersje polityczno-społeczne

W 2018 roku mistrzostwa świata odbywały się w Rosji. Na ceremonii otwarcia wystąpił Robbie Williams, który później musiał zmierzyć się z falą hejtu. Fani nie byli zadowoleni z jego występu w kraju Władimira Putina. Podobnie było w 2022 roku, kiedy turniej trafił do Kataru. Wystąpił wtedy Jung Kook z zespołu BTS. Był to debiut muzyki k-popowej na piłkarskiej imprezie, ale MŚ na Bliskim Wschodzie były kontrowersyjne z powodu łamania praw człowieka w krajach regionu. Niektórzy fani nie byli zadowoleni z decyzji koreańskiego idola.