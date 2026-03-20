Xavier Wiśniewski o żonach ojca i rodzeństwie: "Na maturze bym się pogubił"

Michał Wiśniewski ogłosił właśnie rozstanie ze swoją piątą żoną, Polą. Artysta zamieścił w mediach społecznościowych oświadczenie, w którym skomentował pojawiające się od tygodni plotki o kryzysie jego relacji z małżonką, z którą ma dwóch synów. Następnego dnia wokalista opublikował na swoim kanale na YouTubie wideoklip do nowego kawałka o bardzo wymownym tytule - "Byliśmy". Chociaż nie śpiewa w nim bezpośrednio o Poli Wiśniewskiej, trudno nie połączyć tej premiery z tym, co aktualnie dzieje się w jego życiu prywatnym. Tym bardziej, że oświadczenie informujące o rozwodzie opatrzone zostało tym samym hasłem - "Byliśmy".

Dzieci Michała Wiśniewskiego

Kilka tygodni przed gruchnięciem informacji o rozwodzie studio ESKA.pl odwiedził najstarszy syn lidera Ich Troja, owoc jego małżeństwa z Mandaryną, Xavier Wiśniewski. Młody raper i tancerz był gościem formatu "Gwiazdy przejmują ESKA.pl", w którym artyści wspólnie z gospodarzem Maksem Kluziewiczem rozmawiają o relacjach z mediami. Zapytany o to, czy posiada jakieś ulubione clickbaity, młody Wiśniewski ze śmiechem przyznał, że najbardziej bawią go właśnie te dotyczące powiązań poszczególnych dzieci Michała z jego żonami.

Xavier Wiśniewski o tacie. Tak reaguje na publikacje

W rozmowie z Eską Xavier Wiśniewski opowiedział o tym, jak reaguje na dotyczące jego samego i popularnych rodziców. 23-latek szczególnie mocno upodobał sobie te dotyczące relacji jego rodzeństwa z byłymi partnerkami ojca, Michała Wiśniewskiego. Syn lidera Ich Troje i Mandaryny przyznał, że czasami odnosi wrażenie, jakby czytał równanie matematyczne, a nie tekst o członkach własnej rodziny.

Zawsze uwielbiam te nagłówki, gdzie o naszej rodzinie pisze się jak o jakimś związku matematycznym. Druga żona z dzieckiem z tego małżeństwa, które coś tam... Wow. Na maturze bym się pogubił. Mamy do tego duży dystans. Uwielbiam też taki komentarz - "Jakbym patrzył na stare zdjęcie budowlane, same pustaki". Uwielbiam takie komentarze - powiedział ze śmiechem.

Xavier podkreślił, że zarówno on, jak i jego rodzice oraz rodzeństwo posiadają dystans do sytuacji, a patchwork dobrze funkcjonuje. Dzieciaki mają ze sobą bardzo bliskie relacje i mogą na siebie liczyć w trudnych chwilach.