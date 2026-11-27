Klaudia Halejcio i jej willa za miliony. Ile jest warta posiadłość celebrytki?

Klaudia Halejcio stawiała pierwsze kroki w branży rozrywkowej jeszcze jako mała dziewczynka, a w wieku osiemnastu lat miała już za sobą duży dorobek przed kamerą. Widzowie kojarzą ją z ról w „Złotopolskich”, „Przepisie na życie” oraz „Hotelu 52”, a także z występów teatralnych i innych znanych produkcji.

Później 36-latka zrezygnowała jednak z grania na rzecz działalności internetowej i dziś jej profil na Instagramie śledzi ponad 1,2 miliona użytkowników. W mediach społecznościowych chętnie dzieli się ujęciami z dostatniego życia u boku swojego partnera, biznesmena Oskara Wojciechowskiego. W publikowanych przez nią materiałach wideo, na fotografiach oraz w spotach reklamowych regularnie pojawia się też ich córka Nel.

Para wraz z dzieckiem zajmuje okazałą posiadłość kupioną za 9 milionów złotych, której wartość po przeprowadzonym remoncie wzrosła nawet o kolejne trzy miliony. Przed Bożym Narodzeniem gospodyni regularnie zmienia te wnętrza w zimowe królestwo. W 2024 roku do przystrojenia domu użyła aż miliona lampek, nie przejmując się wysokością późniejszych opłat za energię elektryczną.

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Klaudia Halejcio udekorowała dom przed grudniem. Las choinek znowu stanął w salonie

W ubiegłym roku posiadłość zamieniła się w istną wioskę świętego Mikołaja. Obok oświetlenia w salonie stanął wówczas cały las choinek uzupełniony o dzwonki i kilkumetrowe korale. Świąteczne detale wypełniły wszystkie pokoje, na kominku zawisła wielka kokarda, a wokół rozmieszczono rozmaite ozdoby, między innymi figurki dziadków do orzechów, piernikowe chatki oraz paczki z prezentami.

Tym razem przygotowania w willi ruszyły jeszcze przed nadejściem grudnia. Celebrytka połączyła siły z popularną polską marką wnętrzarską i firmą dekoratorską, z których pomocą przystroiła już prawie cały dom.

Przebieg prac polegających na otwieraniu paczek i rozmieszczaniu świątecznych elementów zrelacjonowała na zdjęciach opublikowanych na Instagramie. Do jednego z ujęć zapozowała z ogromną kokardą umieszczoną na głowie. „Chyba oficjalnie jestem gotowa na grudzień!” – napisała w opisie.

Jak przyznała sama gospodyni, dawniej przystrajała kąty własnoręcznie, jednak obecnie woli zdać się na wsparcie z zewnątrz. Nie brakuje jej przy tym kolejnych koncepcji, dlatego połączyła ozdoby z poprzedniego sezonu z zupełnie nowymi elementami, a fotografie w sieci odsłoniły już finałowy rezultat tych działań.

Motywem przewodnim tegorocznej aranżacji stało się zestawienie choinkowej zieleni z kolorem bordowym. Jedną ze ścian udekorowano rozświetlonymi wiankami z dodatkiem jarzębiny, której gałązki włożono również do wazonów, a w salonie ponownie ustawiono choinkowy las.

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