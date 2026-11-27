Szukasz przepisu na idealne cynamonki? Większość Polaków nie korzysta już z tradycyjnych książek kucharskich, tylko stawia na portale internetowe lub media społecznościowe. Ogromną popularnością cieszą się szczególnie te, które krok po kroku w nagraniu pokazują, jak np. zagnieść ciasto.

Tworzenie przepisów w mediach społecznościowych wygląda inaczej niż powinno

Flour_Man, czyli Janek Mońka to grafik, który lubi gotować i pokazywać, co i jak można dobrze sfermentować lub ukisić. Zyskał jednak rozpoznawalność, gdy nagłośnił sprawę inspiracji polskich influencerów zagranicznymi kucharzami. Jak obecnie wygląda tworzenie przepisów w dobie mediów społecznościowych? O tym opowiedział dla eska.pl.

Możemy powiedzieć, jak wygląda, a jak mogłoby wyglądać. Generalnie trzeba przyznać, że obecnie bardzo ciężko jest wymyślić w pełni autorski przepis, bo wiele rzeczy już po prostu było. Istnieje masa książek, masa różnych wariacji. Nawet przysłowiowej carbonary nie da się wymyślić na nowo – oczywiście można dołożyć śmietanę i wywołać kontrowersję albo wymienić jakiś składnik, za co Włosi się obrażą, ale same przepisy często są dość uniwersalne. Problem pojawia się wtedy, kiedy ktoś przepis znaleziony w książce czy u innego twórcy zaczyna traktować jako swój autorski. Nawet jeśli nie mówi tego wprost, naprowadza na to sformułowaniami typu: „spróbujcie mojego przepisu”, „mojego ciasta”, „mojego kurczaka”. Nie mówi bezpośrednio, że nie wziął go znikąd, ale sugeruje, że sam go wymyślił. Nie wiem, w jakim celu ukrywa się fakt, że przepis może skądś pochodzić – nie mam poczucia, żeby oznaczenie źródła miało zdyskredytować danego influencera. Druga kwestia jest wtedy, gdy nagle okazuje się, że ten przepis jest jeszcze nagrany w dokładnie taki sam sposób, jak często zagraniczny pierwowzór.

Jak przyznaje Flour_man - takich treści w mediach społecznościowych jest ogrom przez presję. Influencerzy chcą publikować codziennie albo co kilka dni.

- Dodatkowo mamy wysyp wszelkich plebiscytów i telewizyjnych programów kulinarnych, z których co edycję wychodzą kolejni finaliści. Żeby dalej docierać do odbiorców, muszą publikować przepisy, więc internet jest nimi po prostu zasypany. Do tego dochodzi AI. Można wpisać: „hej, daj mi przepis na to i tamto”, a sztuczna inteligencja wypluwa gotowca ze swojej bazy. Może się okazać, że rozmawiasz z AI, które wzięło przepis z jakiejś popularnej strony, lekko go przerobiło, a ty nawet nie wiesz, że coś skopiowałeś. Myślisz sobie: „o, jaka piękna rozmowa, sztuczna inteligencja mnie rozumie, właśnie wymyśliliśmy nowy, niesamowity przepis”. Chociaż uważam, że sytuacje, w których ktoś kopiuje niechcący, są dużo rzadsze niż celowe powielanie. Wystarczy szybkie guglanie, żeby sprawdzić czy się kogoś nie powiela - podsumował.

Jak zaznacza Janek - oczywiście można samodzielnie na coś wpaść i nie wiedzieć, że już taki przepis się pojawił. Sam się o tym przekonał.

Oczywiście, czasami można na coś wpaść, nie wiedząc, że to już istnieje. W wakacje byłem w Chorwacji i dostaliśmy od gospodarzy rakiję. Nie mieliśmy przestrzeni na picie mocnego alkoholu, więc pomyślałem sobie: „skoro we Włoszech jest pasta alla vodka, to może zrobię pastę alla rakija?”. Trochę poeksperymentowałem, zrobiłem – zachwycony wpisałem tę nazwę w Google. Okazało się, że jest tego od groma! (śmiech). Plus jest jednak taki, że nagrałem to po swojemu. Nie skopiowałem żadnego kadru ani ujęcia, po prostu pokazałem, jak robię w Chorwacji makaron inspirowany innym daniem. Wydaje mi się, że zrobienie czegoś, co już istnieje, i przerobienie tego na własną modłę jest zupełnie okej. Nie okej jest udawanie, że odkryliśmy Amerykę, kiedy tego nie zrobiliśmy. I nie okej jest, kiedy kopiuje się od kogoś absolutnie wszystko: od przepisu, przez ton głosu i sposób narracji, po ujęcia i formaty typu „witaj w mojej serii proteinowej” czy „50 gramów białka w 20 minut”. W tym momencie po prostu kserujemy internet – kopiujemy gotowe hooki i kadry, bo u kogoś się sprawdziły. W ten sposób tylko zaśmiecamy sieć - powiedział.

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Polscy influencerzy i inspiracje zagranicznymi przepisami

Janek Mońka zyskał rozgłos w mediach społecznościowych przez nagłośnienie problemu szeroko pojętych inspiracji.

Wszystko zaczęło się od tego, że koleżanka podesłała mi przepis na pewne ciasto z pytaniem, czy ono nie jest przypadkiem niedopieczone. Przyjrzałem się i rzeczywiście – środek trochę się wylewał, był surowy. Dzień czy dwa później algorytm podsunął jej zagraniczną rolkę z identycznym ciastem, tylko tym razem dopieczonym, więc też mi ją wysłała. Porównałem oba nagrania i zgadzało się w nich każde kolejne ujęcie: najazd kamery na ciasto, sposób jego przekrojenia, nakładania na talerz... Jedyna różnica polegała na dodaniu borówek zamiast jagód. Nie miałem parcia, żeby coś z tym zrobić. Jednak miesiąc później pojawił się plebiscyt pewnego magazynu kulinarnego, gdzie powstały kontrowersje wokół nominacji. Pozwoliłem sobie wtedy napisać w internecie, co o tym myślę, przy okazji dorzucając wątek tych jakże odkrywczych przepisów, nazywając je „tłumaczeniami”. Influencerzy czasem argumentują bowiem, że oni po prostu przekładają zagraniczne receptury na język polski i przybliżają je odbiorcom. Stąd używam głównie określenia, że to są po prostu tłumaczenia. Miałem już wtedy jakieś zasięgi, ale wydaje mi się, że po prostu trafiłem w odpowiedni moment. Bardzo dużo ludzi było tym wkurzonych i sami ponieśli temat dalej. Nie prowadziłem jakichś głębokich śledztw – pisaliśmy o tym z kilkoma znajomymi oraz sami coś znajdowaliśmy, ale większość przykładów podsyłali mi moi odbiorcy. Ja to filtrowałem i weryfikowałem, a skala okazała się ogromna. Widziałem po statystykach, że temat niesamowicie rośnie i dostawałem coraz to nowsze nagrania różnych twórców - powiedział.

Okazało się, że były to konta posiadające nawet milion obserwujących.

Okazało się, że influencerzy mający kilkaset tysięcy, a czasem nawet miliony obserwujących, karmią nas kopiami albo bardzo daleko idącymi „inspiracjami”. Nie mówię oczywiście, że wszystko na ich profilach tak wygląda. Jednak jeśli nie wspomina się o tym, że coś jest skądś zaczerpnięte, robi się problem – a przecież wystarczy napisać, że znalazło się przepis w jakiejś książce i zrobiło go po swojemu. Takie receptury nie biorą się z powietrza. Może wymyślać je z głowy doświadczony szef kuchni, który gotuje codziennie od wielu lat i zna na pamięć wszelkie połączenia smaków, ale nie uwierzę, że blogerzy, którzy dwa czy trzy lata temu nagle zaczęli gotować w sieci, mają aż tak genialną wiedzę kulinarną. Tego nie zdobywa się tak szybko.

Janek Mońka pokazywał porównania zagranicznych filmików i tych, które zobaczyliśmy w polskich mediach społecznościowych. Influencerzy na to reagowali w różny sposób.

Reakcje można podzielić na kilka grup. Pierwsza to właśnie tłumaczenie, że wszyscy tak robią, że taki jest internet i właściwie czego ja od nich oczekuję. A ja po prostu chcę trochę bardziej zróżnicowanego internetu dla ludzi, a nie treści robionych wyłącznie pod algorytmy, opartych na kopiowaniu i ściemie. Skoro uważasz, że wszyscy tak działają, powiedz to odbiorcom na głos: „hej, bawię się tu w kopiowanie hooków”. Ale nikt tego nie powie, bo nie chce, żeby ludzie wiedzieli – wolą udawać, że jest inaczej. Druga grupa chyba nie do końca rozumiała, że nie chodzi wyłącznie o sam przepis, ale o formę jego podania. Tłumaczyli się, że takie ciasto równie dobrze mogła upiec ich babcia. Odpowiadałem wtedy: „no dobrze, ale babcia nie rozrysowała dokładnych kadrów do zmontowania”. Jeśli ujęcia są niemal identyczne jak w innym filmie, to nie kupuję historii o przepisie od babci. A nawet jeśli receptura faktycznie jest rodzinna, to całą resztę rolki po prostu od kogoś skopiowałeś. Trzecia grupa to sytuacje, w których to ja się pomyliłem. Zdarzało się, że ktoś wrzucał swój stary przepis po raz drugi, więc to zagraniczny twórca skopiował od niego, a nie odwrotnie. Bywały też zwykłe zbiegi okoliczności albo sytuacje, w których autor przedstawiał wiarygodne wyjaśnienie. Wtedy proponowałem uczciwe rozwiązanie: raz pisałem wprost „przepraszam, tu się rąbnąłem”, a innym razem, jeśli pojawiała się wątpliwość, publikowałem perspektywę autora rolki, żeby odbiorcy sami mogli to ocenić. Była jeszcze czwarta grupa, która reagowała po prostu banem. U niektórych twórców da się zauważyć pewien schemat: wchodzisz w komentarze, a tam jest wyłącznie cukierkowo. Nikt nie jest w stanie dogodzić wszystkim, więc jeśli widzisz same zachwyty, to znaczy, że reszta komentarzy jest ukrywana albo usuwana. Ludzie wysyłali mi zrzuty ekranu swoich komentarzy i odpowiedzi twórców, które chwilę później znikały. To takie zakrzywianie rzeczywistości. W pewnym momencie przetoczyła się fala banów – ktokolwiek polubił mój komentarz na profilu danego influencera, od razu dostawał u niego blokadę. Jakaś metoda to jest, ale nie wiem, czy na dłuższą metę skuteczna, bo łatka i tak już przy takim twórcy zostanie. Dla mnie podstawowa kwestia brzmi: skoro twierdzisz, że wszyscy tak robią i nie ma w tym nic złego, to dlaczego się z tym kryjesz? Jeśli to normalne, to przecież można o tym mówić otwarcie.

Jednocześnie flour_man zaznacza, że bywa różnie w obecnych czasach. Influencerzy po nagłośnieniu tej afery mają różne podejście i strategie.

Prawda jest taka, że ja mam niecałe 20 tysięcy obserwujących. Jeśli ktoś ma ich 300 tysięcy, to pewnie jego najsensowniejszą taktyką jest po prostu przemilczeć sprawę, żeby reszta widowni się o niej nie dowiedziała. Jeśli nie zareaguje, temat prawdopodobnie do nich nie dotrze. Strategie są jednak różne. Zauważyłem, że część osób po zwróceniu uwagi faktycznie zaczęła oznaczać źródła inspiracji. Inni robili to w sposób kuriozalny – oznaczali kogoś, kto wcale nie był autorem oryginału, tylko po to, żebym się odczepił, i dalej robili swoje. Cóż, co możemy zrobić? Nie prowadzę swojego konta po to, żeby być internetową policją. Śmieję się, że jedna awantura w miesiącu w zupełności mi wystarczy. Na co dzień wolę się jednak skupić na fermentowanych napojach i innych tematach.

Ludzie dalej podsyłają mu różne przepisy, które są inspiracjami, a czasami - nimi nie są.

Rzeczywiście, co jakiś czas ludzie nadal mi coś podsyłają. Ostatnio jeden z twórców promował swoją książkę, więc dostałem sporo wiadomości. Przyjrzałem się tym przepisom, ale ciężko było się do nich przyczepić – w książce bardzo często widniała uczciwa informacja, że to przykładowo tradycyjne duńskie ciasto. Nawet jeśli ktoś zestawiał jego rolkę z innym nagraniem o tym samym przepisie, nie było tam skopiowanych kadrów. Musiałem więc odsyłać ludzi do źródła i tłumaczyć: „zobaczcie, co jest napisane w opisie”. Może i książka powstała częściowo jako zbiór „the best of” światowych wypieków, ale nie ma w tym niczego złego. Uważam, że najbardziej bezczelne przypadki bronią się same – wystarczy zestawić dwa filmy obok siebie i wszystko widać jak na dłoni. Takie sytuacje nadal się zdarzają, ale nie prowadzę profilu wyłącznie po to, żeby je wyłapywać. Gdy ktoś coś podeśle, traktuję to po prostu jako chwilową rozrywkę do porannej kawy.