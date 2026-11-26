Helena Englert i Roman Osadchiy od początku edycji doskonale radzą sobie na parkiecie "Tańca z Gwiazdami". Nic dziwnego, że awansowali do wielkiego, zaplanowanego na 29.11 finału show. Udział w tak popularnym formacie niesie za sobą konsekwencje w postaci wzmożonego zainteresowania mediów i komentarzy. W przypadku Heleny i Romana nie zabrakło sugestii, że łączy ich coś więcej.

Helena Englert o życiu prywatnym

Nie jest tajemnicą, że serce Heleny Englert jest już zajęte. Wybrankiem aktorki i piosenkarki jest popularny fotograf gwiazd, towarzyszący jej również za kulisami "Tańca z Gwiazdami". Artystka nie chce jednak komentować doniesień na temat swojego życia prywatnego w mediach.

Wiadomo, że żyjemy w czasach, w których te social media są nieodłączną częścią naszego życia i że tak jak kiedyś tajemnica była wielką wartością u ludzi, którzy są na świeczniku, tak teraz ta tajemnica jest czymś, co odstrasza, bo czyta się [to przyp. red.] jako wyrachowanie i budowanie bariery między nami a naszymi odbiorcami. I trzeba się troszeczkę otworzyć, uzewnętrznić i to jest jak najbardziej okej. Niemniej nie mylcie państwo tego z tym, że wiecie co u mnie. (...) Ja bym bardzo chciała mieć do zaoferowania jak najwięcej artystycznie, a jeśli chodzi o życie prywatne, to niech pozostanie właśnie takie - powiedziała w rozmowie z Eską.

Na komentarze internautów postanowił natomiast odpowiedzieć Roman. Tancerz postanowił podkręcić plotki.

Helena Englert stawia granice! "To nie oznacza, że jestem wyrachowana"

Roman Osadchiy podkręca plotki o romansie

Roman postanowił wykorzystać sytuację i nawiązać do pojawiających się w sieci komentarzy, jakoby jego i Helenę łączyło coś więcej niż współpraca zawodowa.

Chciałbym odpowiedzieć na popularne pytanie. Tak, mamy z Heleną romans, ale poza salą udajemy, że się nie znamy - wypalił ze śmiechem w wywiadzie dla Eski.

Na reakcję Heleny nie trzeba było długo czekać.

Przestań! Nie mamy romansu! I teraz nikt nam nie uwierzy! - zaprzeczyła.