Telefon od fałszywego syna do 53-latka

Z ustaleń policjantów wynika, że do 53-letniego mężczyzny zadzwoniła osoba podająca się za jego syna. Dzwoniący twierdził, że spowodował wypadek drogowy i potrzebuje łącznie 509 000 zł oraz złotej biżuterii, by rozwiązać sprawę. Dodał, że musi wpłacić 9 000 zł kaucji, a także potrzebuje złotej biżuterii. 53-latek zorientował się, że może mieć do czynienia z oszustem, dlatego zawiadomił policję.

17-latek zatrzymany podczas odbioru pieniędzy

Oszust miał odebrać pieniądze w mieszkaniu 53-latka. Policjanci z bemowskiego komisariatu przygotowali zasadzkę. Gdy podejrzany pojawił się pod blokiem, poprosił o wyrzucenie przez balkon pieniędzy rzekomo przeznaczonych na kaucję. Wtedy został zatrzymany przez funkcjonariuszy. Po zatrzymaniu 17-latek zmieniał wersję wydarzeń, a następnie trafił do policyjnej celi.

Zarzuty wobec 17-latka

Policjanci zgromadzili materiał dowodowy w tej sprawie. Podejrzany usłyszał zarzut oszustwa i ukrywania dokumentu. W chwili zatrzymania miał przy sobie paszport należący do innej osoby. Prokurator objął go dozorem policyjnym. Grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Policja przypomina, jak reagować na oszustwo metodą na wypadek

Policja apeluje, by po telefonie od osoby podającej się za członka rodziny nie podejmować pochopnych działań. Funkcjonariusze radzą, by nie przekazywać przez telefon informacji o tym, ile pieniędzy mamy w domu i na koncie. Warto skontaktować się z innym członkiem rodziny i sprawdzić, czy osoba prosząca o pomoc rzeczywiście jej potrzebuje. Policjanci przypominają również, by nie ulegać presji czasu i kierować się zasadą ograniczonego zaufania wobec obcych osób podszywających się pod bliskich.

Źródło: Policja.pl