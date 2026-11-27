W wieku 74 lat zmarła Anita DeFrantz, była wiceprzewodnicząca Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Organizacja poinformowała o jej śmierci, nie podając przyczyny. Amerykanka w 1976 roku zdobyła brązowy medal w wioślarstwie podczas igrzysk w Montrealu.

W 1986 roku DeFrantz została pierwszą Amerykanką i pierwszą czarnoskórą przedstawicielką Stanów Zjednoczonych w komitecie. Funkcję wiceprzewodniczącej objęła w 1997 roku i pełniła ją przez cztery lata. Wróciła na to stanowisko w 2017 roku, po nieudanym starcie w wyborach na przewodniczącą organizacji.

W 1984 roku była wiceprzewodniczącą Komitetu Organizacyjnego igrzysk w Los Angeles. Przez 20 lat przewodniczyła Komisji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego do spraw Kobiet w Sporcie. Długo orędowała za większym udziałem kobiet w procesach decyzyjnych w sporcie i była pionierką w kwestii ich roli w komitecie.

Głosy ze środowiska sportowego. Pożegnanie Anity DeFrantz

„Odejście Anity wywołuje we mnie głębokie poczucie straty. Dla mnie – podobnie jak dla wielu innych osób na całym świecie – Anita była mentorką, przyjaciółką i prawdziwym źródłem inspiracji. Już na samym początku mojej drogi w ruchu olimpijskim pokazała mi, na czym polega odważne przywództwo i jakie możliwości otwierają się przed kobietami w sporcie” – powiedziała przewodnicząca Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Kirsty Coventry.

„Poza wszystkimi jej historycznymi osiągnięciami, najbardziej będzie nam brakować samej Anity — jej wewnętrznej siły, bystrego umysłu i ciepła” — przekazał Amerykański Komitet Olimpijski i Paraolimpijski.

„Była niezwykle ważną siłą napędową zmian” – powiedziała siedmiokrotna mistrzyni olimpijska, sprinterka Allyson Felix.