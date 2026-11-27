Niezatrzymanie się do kontroli w Brusach. 31-latka zatrzymano w gminie Czersk

Gdy kierowca nie zatrzymał się do kontroli drogowej w Brusach, policja ogłosiła alarm. 31-letni mieszkaniec gminy Karsin został zatrzymany. Mężczyznę odnaleziono w jednym z mieszkań na terenie gminy Czersk. Według policji 31-latek ukrył się tam pod stertą ubrań. Policjanci z pionu kryminalnego prowadzili wobec niego czynności także w związku z innymi przestępstwami popełnionymi w powiecie chojnickim. Mężczyznę wiązano również ze zdarzeniem w Nowym Targu.

31-latek z gminy Karsin usłyszał 15 zarzutów

Na podstawie zebranego materiału dowodowego policjanci przedstawili 31-latkowi 15 zarzutów. Dotyczą one między innymi usiłowania wymuszenia rozbójniczego, udziału w pobiciu, kradzieży z włamaniem, kradzieży pieniędzy, naruszenia miru domowego, uszkodzenia mienia oraz posiadania narkotyków. Funkcjonariusze ustalili, że mimo dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych mężczyzna miał kilkukrotnie prowadzić samochód. Wśród zarzutów znalazło się także niezatrzymanie się do kontroli drogowej w Czersku, Brusach i Nowym Targu.

31-latek trafił do tymczasowego aresztu na dwa miesiące

Podczas zatrzymania 31-latek miał naruszyć nietykalność cielesną policjantów i ich znieważyć. Również za te czyny usłyszał zarzuty. Na podstawie materiału dowodowego zgromadzonego przez policjantów prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie. Sąd przychylił się do wniosku i tymczasowo aresztował mężczyznę na dwa miesiące. Policjanci sprawdzają kolejne zdarzenia, z którymi 31-latek może mieć związek.

Źródło: Policja.pl