Kradzieże z włamaniem do biurowców we Wrocławiu

32-latek usłyszał łącznie 20 zarzutów. Dziesięć dotyczy kradzieży z włamaniem do kilku biurowców we Wrocławiu, a dwa kolejne usiłowania takich kradzieży. Według policji z budynków skradziono sprzęt elektroniczny i biurowy oraz biżuterię wartą blisko 70 tys. zł.

Opony, felgi i tablice z innych samochodów

32-latek usłyszał także zarzuty kradzieży opon i felg samochodowych o łącznej wartości około 3 tys. zł. Policjanci ustalili również, że jeździł pojazdami z tablicami rejestracyjnymi przypisanymi do innych samochodów. W związku z tym przedstawiono mu cztery kolejne zarzuty. Odpowie także za posiadanie amfetaminy w ilości odpowiadającej blisko 200 porcjom.

23-latka zatrzymana w sprawie kradzieży opon i felg

Policjanci zatrzymali także 23-letnią mieszkankę powiatu średzkiego, znajomą 32-latka. Kobieta usłyszała zarzut kradzieży felg i opon z samochodu marki BMW, wartych ponad 7 tys. zł. Oboje zatrzymani usłyszeli łącznie 21 zarzutów. 32-latkowi grozi do 10 lat pozbawienia wolności, a 23-latce do 5 lat. Kobieta będzie odpowiadać z wolnej stopy.

Źródło: Policja.pl