Na castingi do roli Wiktora Kruma przyszło w Bułgarii kilkuset chłopaków, a zwycięzcą okazał się niespełna 20-letni wówczas Stanisław Janewski. Amatorski aktor zagrał ucznia bułgarskiej szkoły czarodziejstwa Durmstrang, który reprezentował na Turnieju Trójmagicznym w Hogwarcie. Co u niego słychać dziś? Sprawdzamy.

"Harry Potter": Stanisław Janewski jako Wiktor Krum. W drugim filmie został wycięty

Viktor Krum pojawił się wśród bohaterów czwartej części sagi, zatytułowanej "Harry Potter i Czara Ognia". Ekranizacja trafiła do kin na całym świecie pod koniec 2005 roku, kiedy Stanisław Janewski miał 20 lat. Co ciekawe, nie był to jego ostatni film z serii. Bułgar zagrał też Kruma w przedostatniej części - "Harry Potter i Insygnia Śmierci: Część I", jednak sceny z jego udziałem zostały ostatecznie wycięte z tej produkcji.

Co dziś robi i jak wygląda bułgarski aktor?

W maju 2026 roku Stanisław Janewski skończył 41 lat. Dalej mieszka w Bułgarii i nie odrzuca propozycji aktorskich. Nie jest jednak profesjonalistą w tym zawodzie, skupiając się raczej na rolach drugoplanowych i epizodycznych. Poza "Harrym Potterem" zagrał głównie w filmach i serialach produkcji bułgarskiej. W oczy zdecydowanie rzuca się jego muskularna sylwetka. Janewski chętnie organizuje sobie wędrówki po ojczystym kraju i jest zapalonym miłośnikiem fitnessu. Poznalibyście, że to Krum z "Harry'ego Pottera"?

Nadchodzi serial o Harrym Potterze

Fani kultowej sagi autorstwa J. K. Rowling oraz jej filmowych ekranizacji odliczają obecnie dni do wielkiej premiery. Serial o Harrym Potterze na platformie HBO Max pojawi się jeszcze w tym roku. Pierwszy odcinek pierwszego sezonu obejrzymy 25 grudnia, a kolejne siedem będzie publikowane co tydzień, aż do lutego.

"Harry Potter". Do których domów w Hogwarcie należeli ci bohaterowie? Pytanie 1 z 13 Albus Dumbledore Gryffindor Hufflepuff Ravenclaw Slytherin J. K. Rowling nigdy tego nie ujawniła Następne pytanie