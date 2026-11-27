Z domu skradziono ponad 400 tys. zł

16 lipca 2026 roku policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie otrzymali zgłoszenie o włamaniu do jednego z domów w gminie Stara Kiszewa. Sprawca dostał się do budynku i ukradł z niego ponad 400 tys. zł. Funkcjonariusze przeprowadzili na miejscu szczegółowe oględziny i zabezpieczyli ślady. Przesłuchali również świadków, wykonali dokumentację fotograficzną oraz zabezpieczyli nagrania z monitoringu, które mogły pomóc w ustaleniu tożsamości sprawcy.

25-latek zatrzymany w okolicach Poznania

W toku czynności operacyjnych i procesowych kościerscy policjanci wytypowali 25-letniego mieszkańca powiatu kościerskiego jako osobę podejrzewaną o kradzież z włamaniem. Mężczyznę zatrzymali w okolicach Poznania policjanci z Wielkopolski, a następnie przewieźli go do Kościerzyny, gdzie przeprowadzono dalsze czynności procesowe. Prokurator przedstawił mu zarzut kradzieży z włamaniem, za którą grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Sąd aresztował podejrzanego na trzy miesiące

Na wniosek Prokuratora Rejonowego w Kościerzynie Sąd Rejonowy w Kościerzynie zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na trzy miesiące.

Źródło: Policja.pl