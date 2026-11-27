Pobicie w lokalu przy ulicy Żeromskiego w Radomiu

Zdarzenie miało miejsce w sobotę 21 listopada w jednym z lokali gastronomicznych przy ulicy Żeromskiego w Radomiu. Jak podaje policja, do lokalu weszła grupa agresywnych pseudokibiców i zaatakowała trzech mężczyzn siedzących przy stoliku, w tym nieletniego. Napastnicy bili i wyzywali pokrzywdzonych. Jeden z nich najpierw przewrócił stolik, a następnie rzucił nim, uszkadzając szybę w pomieszczeniu. Powodem ataku miała być koszulka innego klubu sportowego.

Policja w Radomiu zatrzymała pięciu mężczyzn

Wyjaśnianiem okoliczności zdarzenia i ustalaniem sprawców zajęli się policjanci z Komisariatu I Policji w Radomiu oraz Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Funkcjonariusze ustalili tożsamość napastników, a w kolejnych dniach zatrzymali 5 mieszkańców Radomia. Zatrzymani mają 19, 21, 21, 28 i 44 lata. Wszyscy trafili do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych.

Tymczasowy areszt za pobicie w Radomiu

Zatrzymanych doprowadzono do Prokuratury Rejonowej Radom Wschód, gdzie usłyszeli zarzuty. Wszyscy usłyszeli zarzuty pobicia o charakterze chuligańskim, a najstarszy z zatrzymanych także zarzut uszkodzenia mienia. Sąd Rejonowy w Radomiu, na wniosek śledczych, zastosował wobec wszystkich podejrzanych tymczasowy areszt na 3 miesiące. Za pobicie grozi od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Policjanci prowadzą dalsze czynności w tej sprawie.

Źródło: Policja.pl