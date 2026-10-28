Klaudia Halejcio wyprawiła 5-letniej córce Halloween. Internauci wypomnieli jej wiarę

Luksusowe życie i domowe przyjęcia Klaudii Halejcio

Swoją przygodę z show-biznesem Klaudia Halejcio rozpoczynała jeszcze w dzieciństwie, dzięki czemu przed ukończeniem osiemnastego roku życia mogła pochwalić się już dużym dorobkiem. Później jednak porzuciła aktorstwo na rzecz działalności w internecie. Obecnie należy do grona najbardziej aktywnych polskich influencerek, a jej profil na Instagramie śledzi przeszło 1,2 miliona użytkowników.

36-letnia gwiazda sieci regularnie relacjonuje pełną przepychu codzienność u boku swojego partnera, biznesmena Oskara Wojciechowskiego. W publikowanych materiałach wideo, fotografiach oraz spotach reklamowych bardzo często występuje także jej córka Nel. Rodzina zamieszkuje luksusową rezydencję zakupioną za 9 milionów złotych, której wartość po przeprowadzonym remoncie wzrosła o kolejne trzy miliony.

Influencerka ma słabość do wyprawiania we własnym domu rozmaitych przyjęć z motywem przewodnim. Na przełomie sierpnia i września zorganizowała wystawne pożegnanie wakacji. Choć wydarzenie z założenia dedykowano najmłodszym, gospodyni przyznała, że pełnoletni goście bawili się na nim równie wyśmienicie.

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Klaudia Halejcio wyprawiła córce Halloween. Internauci podzieleni

Tym razem Klaudia Halejcio uległa namowom swojej 5-letniej pociechy i wyprawiła zabawę halloweenową. W tym celu połączyła siły ze swoją znajomą, aby wspólnie „stworzyć dziewczynkom i ich przyjaciołom trochę halloweenowej magii”.

Posiadłość celebrytki przeszła pełną metamorfozę, przypominając mroczne miasteczko. Wnętrza wypełnił sztuczny dym, czarne ozdoby, a także figurki kościotrupów, nietoperze oraz gęste pajęczyny. Opublikowany w sieci film dowodzi, że zaproszeni rówieśnicy małej Nel doskonale wczuli się w ten specyficzny nastrój.

Zorganizowane wydarzenie wywołało skrajne emocje wśród obserwatorów Halejcio, którzy obok komplementów zamieścili w sieci mnóstwo gorzkich słów. Wielu komentujących wypomniało celebrytce jej publiczne deklaracje dotyczące wiary, dopytując, jak wartości chrześcijańskie łączą się z celebrowaniem pogańskich zwyczajów.

Klaudia a Ty nie mówiłaś że jesteś wierzącą przypadkiem?; Dlaczego przebieranie dzieci za trupy uważamy za fajne? Tak pytam; W taki dzień można też zrobić dzieciakom fajny bal wszystkich świętych będzie anielsko i nie musi być wtedy czaszek itd może to pomysł dla Was za rok; Jejku nie… to nie jest tylko zabawa nawet jeśli nam się wydaje że jest;

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