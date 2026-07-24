Potrącenie pieszego w Rzeszowie. 21-latek z zakazami prowadzenia pojazdów trafił do aresztu

Potrącenie seniora na przejściu dla pieszych w Rzeszowie

21 lipca 2026 roku przed godziną 15:30 na ulicy Wyspiańskiego doszło do niebezpiecznego zdarzenia drogowego. Policjanci z wydziału ruchu drogowego ustalili, że kierujący audi skręcał w prawo z ulicy Wiktora w stronę alei Witosa przy zielonym świetle na sygnalizatorze S-3. Na oznakowanym przejściu dla pieszych potrącił on **89-letniego mężczyznę**. Bezpośrednio po zdarzeniu kierowca udzielił pomocy poszkodowanemu, jednak później odjechał z miejsca wypadku. Senior z obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala.

Kierowca sam zgłosił się do rzeszowskiej komendy

Po pewnym czasie do dyżurnego jednostki policji zgłosił się młody mężczyzna, który oświadczył, że to on potrącił starszego pieszego. **21-latek** tłumaczył funkcjonariuszom, że opuścił miejsce zdarzenia przed ich przyjazdem, ponieważ pojechał do domu po dokumenty. Podczas weryfikacji danych mundurowi odkryli, że mieszkaniec Rzeszowa posiada **dwa aktywne zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych**. Zostały one wydane przez sądy rejonowe w Rzeszowie oraz Przeworsku. Dodatkowo w policyjnych systemach widniała informacja o wydanej decyzji o cofnięciu mu uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi.

Tymczasowy areszt dla 21-letniego mieszkańca Rzeszowa

W związku z popełnionymi przestępstwami policjanci zatrzymali 21-latka, który trafił do policyjnej izby zatrzymań. Materiał dowodowy w tej sprawie został zebrany przez funkcjonariuszy wydziału do spraw wykroczeń i przestępstw w ruchu drogowym, a następnie przekazany do Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów. 23 lipca 2026 roku prokurator po zapoznaniu się z aktami złożył wniosek o zastosowanie wobec kierowcy **tymczasowego aresztu**. Tego samego dnia Sąd Rejonowy w Rzeszowie przychylił się do tego wniosku. Młody mężczyzna spędzi w areszcie najbliższe 2 miesiące, a o jego dalszym losie zadecyduje proces sądowy.

Źródło: Policja.pl