Nielegalny tytoń w powiecie włocławskim. Służby przejęły ponad 15 ton towaru

Przeszukanie posesji w powiecie włocławskim

Działania służb zostały zaplanowane na podstawie informacji wskazujących, że na jednej z posesji w powiecie włocławskim mogą znajdować się znaczne ilości nielegalnych wyrobów tytoniowych. Funkcjonariusze weszli na wytypowany teren i sprawdzili znajdujące się tam budynki oraz naczepę ciągnika siodłowego. Podczas przeszukania mundurowi ujawnili 88 tys. sztuk papierosów, które nie posiadały wymaganych polskich znaków akcyzy. W tym samym miejscu zabezpieczono również ponad 15 ton pociętego tytoniu.

Zatrzymanie dwóch osób i zarzuty prokuratorskie

W trakcie realizacji działań na miejscu zdarzenia zatrzymano dwóch obywateli Polski w wieku 32 i 41 lat. Mężczyźni zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej we Włocławku, gdzie prokurator przedstawił im zarzuty dotyczące popełnienia przestępstw skarbowych. Ze wstępnych wyliczeń wynika, że gdyby przejęty towar trafił do obrotu, uszczuplenia należności Skarbu Państwa z tytułu podatku VAT i akcyzy mogłyby wynieść ponad 26 mln zł. Obecnie sprawą zajmują się odpowiednie organy ścigania.

Wpływ nielegalnego obrotu na budżet i bezpieczeństwo

Nielegalny handel wyrobami tytoniowymi wiąże się z wielomilionowymi stratami dla budżetu państwa oraz narusza zasady uczciwej konkurencji na rynku. Tego typu działalność wzmacnia również finansowo zorganizowane grupy przestępcze, które operują poza legalnym systemem. Służby podkreślają, że towar wytwarzany w takich warunkach nie podlega żadnej kontroli jakościowej ani sanitarnej. Skład nielegalnych produktów oraz warunki ich produkcji mogą przez to stanowić dodatkowe zagrożenie dla zdrowia osób, które decydują się na ich zakup.

Źródło: Policja.pl