Likwidacja dziupli samochodowej w województwie kujawsko-pomorskim. Policjanci z Łodzi zatrzymali czterech mężczyzn

Policjanci z Łodzi namierzyli dziuplę samochodową

Funkcjonariusze od dłuższego czasu prowadzili działania operacyjne ukierunkowane na wykrywanie sprawców kradzieży pojazdów wyposażonych w nowoczesny system bezkluczykowy. Dzięki zgromadzonemu materiałowi i wnikliwemu rozpoznaniu mundurowi wytypowali samochód, którym mogli poruszać się członkowie grupy przestępczej. Policjanci ustalili również lokalizację budynku, w którym znajdowała się tak zwana dziupla samochodowa. Informacje te doprowadziły łódzkich stróżów prawa do województwa kujawsko-pomorskiego.

Zatrzymania po pościgu i na terenie posesji

Działania zostały zrealizowane 21 lipca 2026 roku po godzinie 4:00 rano. Policjanci zauważyli na drodze Audi, którego kierowca mógł mieć związek z kradzieżami, a następnie obserwowali, jak mężczyzna zostawia auto na posesji i przesiada się do innego pojazdu. Podczas próby zatrzymania do kontroli dwaj pasażerowie w wieku 34 i 29 lat podjęli próbę pieszej ucieczki, jednak zostali ujęci po krótkim pościgu. W tym samym czasie mundurowi weszli do warsztatu na terenie posesji, gdzie zastali 38-latka oraz 40-latka w trakcie demontażu skradzionego Audi.

Odzyskane Audi i zarzuty dla podejrzanych

Jak ustalili funkcjonariusze, zabezpieczone Audi o wartości 130 000 zł zostało skradzione w Łodzi. Na miejscu grupa dochodzeniowo-śledcza z Aleksandrowa Kujawskiego przeprowadziła oględziny i zabezpieczyła liczne części oraz podzespoły samochodowe. W toku czynności wyszło na jaw, że 38-latek był poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Toruniu do odbycia kary 10 miesięcy pozbawienia wolności. Mężczyźni usłyszeli zarzuty dotyczące paserstwa, kradzieży z włamaniem oraz zakłócania sieci teleinformatycznej, a 29-latek dodatkowo odpowie za próbę ucieczki. Decyzją Sądu Rejonowego Łódź-Widzew wszyscy podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.

Źródło: Policja.pl