Budda zostanie ojcem! Influencer zdradził, że z Grażynką spodziewają się dziecka

Kamil L. i jego partnerka Aleksandra to influencerzy, których setki tysięcy internautów znają jako Budda i Grażynka. Para absolutnie zaskoczyła swoich obserwatorów informacją o ciąży. Zakochani nie ukrywają, że całe ich dotychczasowe życie wkrótce się zmieni.

Budda i Grażynka będą rodzicami. Tak ogłosili wieści o ciąży

Po fali kontrowersyjnych wydarzeń, prowadząc intensywnie życie influencerskiej pary, Budda i Grażynka podzielili się z fanami ważną informacją. 3 października para ogłosiła, że spodziewa się dziecka. Budda postanowił zrobić to w swoim stylu - tak jak przez lata publikował najnowsze wieści dla swoich fanów w soboty o 14:00, tak też przekazał im, że zostanie ojcem.

- Sobota 14:00 przez lata była czasem nowych informacji, często dużych zmian, ważnych decyzji. Dziś kontynuując tę tradycję, dzielimy się z Wami informacją zmieniającą całe dotychczasowe życie!- Junior / Juniorka jest już w drodze! - czytamy.

Na opublikowanych zdjęciach widać z kolei nie tylko zdjęcia USG, ale też psy z różową i niebieską wstążką, wielkiego misia w zabawkowym aucie oraz - jak na Buddę przystało - prawdziwe pojazdy marki Porsche, również w kolorach różowym i niebieskim. Pod wspólnym wpisem pary na Instagramie pojawiło się już ponad 600 tysięcy polubień i blisko 5 tysięcy komentarzy.

Kontrowersyjny youtuber zostanie ojcem

Influencer sam nie ukrywa na swoich profilach, że jest kontrowersyjną postacią polskiego Internetu. Jego instagramowy profil obserwuje aktualnie 2,3 mln osób, co uzupełnia dodatkowo ponad 800 tysięcy obserwatorów jego partnerki. Cała Polska zna jednak Buddę przede wszystkim z afery związanej z organizowanymi przez niego loteriami, w których można było wygrać wartościowe nagrody. Śledczy zarzucili Kamilowi L. m.in. pranie brudnych pieniędzy, a sprawa wciąż jest w toku. W maju br. prokuratura zezwoliła na wypłatę zwycięzcom zaległych nagród w loterii "7 AUT 2 i DOM X BUDDA".

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