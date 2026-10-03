Orlen Oil Motor Lublin pokonuje Unię Leszno. Wiemy, kto zdobył brąz

Trudny początek i absencje w zespole

Mecz rewanżowy o 3. miejsce pomiędzy Orlen Oil Motorem Lublin a Fogo Unią Leszno zakończył się zwycięstwem gospodarzy 56:34. W pierwszym meczu w Lesznie Lublinianie ulegli 44:46. Początek spotkania rewanżowego był dla miejscowych pechowy, gdyż wystąpili bez Mateusza Cierniaka, a w pierwszym biegu po upadku z rywalizacji wycofał się Kacper Woryna.

Woryna trafił do szpitala z podejrzeniem złamania żeber. Sztab szkoleniowy Motoru musiał ratować się zastępstwami i wsparciem młodzieżowców. Mimo to, podopieczni Jacka Ziółkowskiego i Macieja Kuciapy zdołali zdominować tor i udowodnić swoją przewagę.

Motor odrabia straty i dominuje

Po dwóch remisowych wyścigach, Motor odniósł siedem zwycięstw z rzędu. Gospodarze wypracowali 16-punktową przewagę i po 12 biegach zapewnili sobie medal. Było to szóste z rzędu podium w mistrzostwach dla zespołu z Lublina.

Najlepiej punktującym zawodnikiem w ekipie zwycięzców był Martin Vaculik (16 punktów). Wysokie wyniki zanotowali również Bartosz Zmarzlik (14 punktów) i Fredrik Lindgren (11 punktów), który w ten sposób pożegnał się z lubelską drużyną. W drużynie gości wyróżnił się Benjamin Cook, zdobywca 12 punktów.