Masz okrągłą twarz? Te trzy fryzury ją wysmuklą. Najlepsze fryzury dla osób z okrągłą twarzą

Dla twarzy o zaokrąglonych rysach kluczowy jest dobór fryzury, która optycznie wydłuży twarz i nie będzie podkreślać jej szerokości.

Korzystne są cięcia wykorzystujące pionowe linie, asymetrię oraz odpowiednio ułożone warstwy, które miękko okalają twarz.

Należy unikać bardzo ciężkich, prostych grzywek oraz fryzur, które dodają objętości dokładnie na wysokości policzków, ponieważ mogą one uwydatnić okrągłość.

Liczy się nie tylko długość włosów

Okrągła twarz charakteryzuje się dość łagodnymi rysami, zbliżoną szerokością i długością oraz mocniej zaznaczonymi policzkami. Nie oznacza to jednak, że trzeba rezygnować z krótszych włosów czy konkretnego rodzaju uczesania. Kluczowe znaczenie ma sposób, w jaki włosy układają się wokół twarzy. Pionowe linie, asymetria i odpowiednio rozmieszczone warstwy mogą optycznie wydłużyć rysy. Właśnie dlatego dobrze dobrane cięcie potrafi zrobić sporą różnicę.

Long bob - klasyka, która działa na korzyść

Jedną z propozycji dla okrągłej twarzy jest long bob, czyli wydłużona wersja klasycznego boba. Najlepiej, gdy włosy sięgają przynajmniej do obojczyków i miękko opadają po bokach twarzy. Istotny jest również kształt cięcia. Zamiast idealnie równej linii można zdecydować się na delikatne wydłużenie przednich pasm. Włosy okalające policzki tworzą wówczas pionowe linie i mogą sprawić, że twarz będzie wyglądała na smuklejszą.

Curtain bangs zamiast ciężkiej grzywki

Grzywka nie jest zakazana, jeśli masz okrągłą twarz. Trzeba jednak odpowiednio ją dobrać. Ciężka, prosta i bardzo gęsta grzywka może optycznie skrócić twarz, a przy okazji jeszcze mocniej zaakcentować jej szerokość. Lepszym rozwiązaniem może być curtain bangs, czyli grzywka rozchodząca się na boki. Pasma tworzą charakterystyczne „zasłony” po obu stronach czoła, a dodatkowe cieniowanie wokół twarzy nadaje fryzurze lekkości.

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Chcesz nosić długie włosy? Postaw na fale

Miłośniczki długich włosów również mają w czym wybierać. Przy okrągłych rysach dobrze sprawdzają się swobodne fale, szczególnie w połączeniu z przedziałkiem z boku. Taka asymetria przełamuje regularność rysów i kieruje uwagę na centralną część twarzy. Warto jednak pamiętać o jednej rzeczy: fale najlepiej, aby zaczynały się dopiero poniżej linii brody. Duża objętość dokładnie na wysokości policzków może bowiem dać efekt odwrotny od zamierzonego.

Tych fryzur lepiej unikać jeśli masz okrągłą twarz

Nie ma jednej fryzury, która byłaby absolutnie zakazana dla określonego kształtu twarzy. Są jednak rozwiązania, które mogą mocniej podkreślać jej zaokrąglenie. Ostrożność warto zachować przede wszystkim przy bardzo ciężkich, prostych grzywkach oraz stylizacjach zwiększających objętość dokładnie na wysokości policzków. Podobnie może działać bardzo równe cięcie pozbawione pionowych linii i asymetrii. Nie oznacza to oczywiście, że trzeba ślepo trzymać się jednej zasady. Fryzura powinna pasować również do rodzaju włosów, ich gęstości oraz codziennego stylu. Jeśli zależy ci na optycznym wysmukleniu okrągłej twarzy, warto przyjrzeć się przede wszystkim long bobowi, lekkiej curtain bangs oraz długim falom z bocznym przedziałkiem. Wspólnym mianownikiem tych fryzur jest odpowiednie rozmieszczenie objętości i wykorzystanie pionowych lub asymetrycznych linii. Dobrze dobrana fryzura powinna przede wszystkim sprawiać, że czujesz się w niej swobodnie. Czasem drobna zmiana przedziałka albo sposób ułożenia pasm potrafi odmienić efekt bardziej, niż całkowita zmiana długości włosów.

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