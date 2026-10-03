Orlen Oil Motor Lublin z brązowym medalem Ekstraligi. Pokonali Fogo Unię Leszno

Trudny początek dla Orlen Oil Motor Lublin

Początek rewanżowego spotkania o brązowy medal nie był łatwy dla Orlen Oil Motor Lublin, który przystąpił do meczu osłabiony brakiem Mateusza Cierniaka. Sytuacja pogorszyła się już na pierwszym wirażu pierwszego biegu, kiedy wypadek wykluczył z jazdy Kacpra Worynę. Żużlowiec trafił do szpitala z podejrzeniem złamania żeber.

Sztab szkoleniowy Motoru, stosujący zastępstwo zawodnika za Cierniaka, musiał dodatkowo korzystać z młodzieżowców, by wypełnić luki w składzie po stracie Woryny. Mimo początkowych problemów, żużlowcy z Lublina pokazali ogromną determinację i wolę walki o podium mistrzostw Polski.

Dominacja gospodarzy i wygrana w meczu

Po dwóch pierwszych, remisowych wyścigach, zawodnicy Orlen Oil Motor Lublin zaczęli systematycznie budować przewagę, wygrywając siedem kolejnych biegów. Zdobyli tym samym 16-punktową przewagę (35:18), co znacznie przybliżyło ich do brązowego medalu w tym sezonie.

Fogo Unia Leszno odpowiedziała podwójnym zwycięstwem w dziesiątym wyścigu, jednak to nie zatrzymało gospodarzy, którzy w kolejnych biegach przypieczętowali swój sukces. Mecz zakończył się wynikiem 56:34 dla Motoru, co po przegranej 44:46 w Lesznie, dało im brązowe krążki.