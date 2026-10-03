Orlen Oil Motor Lublin z brązowym medalem Ekstraligi. Pokonali Fogo Unię Leszno

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-10-03 23:14

Żużlowcy Orlen Oil Motor Lublin zdobyli brązowy medal w Ekstralidze. W rewanżowym meczu o trzecie miejsce pokonali na własnym torze Fogo Unię Leszno 56:34. Gospodarze, mimo sporych problemów w początkowej fazie spotkania, zdołali zdominować rywala i pewnie wygrać, potwierdzając swoją pozycję w ścisłej czołówce Orlen Oil Motor Lublin.

Dwaj żużlowcy ścigają się na torze, spod kół wylatuje ziemia. O sukcesie Orlen Oil Motor Lublin przeczytasz w Eska.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Dwaj żużlowcy w czarnych strojach ścigają się na motocyklach po ziemnym torze, wzbijając tumany kurzu podczas zakrętu.

Trudny początek dla Orlen Oil Motor Lublin

Początek rewanżowego spotkania o brązowy medal nie był łatwy dla Orlen Oil Motor Lublin, który przystąpił do meczu osłabiony brakiem Mateusza Cierniaka. Sytuacja pogorszyła się już na pierwszym wirażu pierwszego biegu, kiedy wypadek wykluczył z jazdy Kacpra Worynę. Żużlowiec trafił do szpitala z podejrzeniem złamania żeber.

Sztab szkoleniowy Motoru, stosujący zastępstwo zawodnika za Cierniaka, musiał dodatkowo korzystać z młodzieżowców, by wypełnić luki w składzie po stracie Woryny. Mimo początkowych problemów, żużlowcy z Lublina pokazali ogromną determinację i wolę walki o podium mistrzostw Polski.

Dominacja gospodarzy i wygrana w meczu

Po dwóch pierwszych, remisowych wyścigach, zawodnicy Orlen Oil Motor Lublin zaczęli systematycznie budować przewagę, wygrywając siedem kolejnych biegów. Zdobyli tym samym 16-punktową przewagę (35:18), co znacznie przybliżyło ich do brązowego medalu w tym sezonie.

Fogo Unia Leszno odpowiedziała podwójnym zwycięstwem w dziesiątym wyścigu, jednak to nie zatrzymało gospodarzy, którzy w kolejnych biegach przypieczętowali swój sukces. Mecz zakończył się wynikiem 56:34 dla Motoru, co po przegranej 44:46 w Lesznie, dało im brązowe krążki.

ROLKI