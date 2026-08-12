Dominika Rybak się rozwodzi! Ślub wzięła zaledwie rok temu. Co się stało?

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Dominika Rybak rozstała się z mężem
Dominika Rybak i Adrian Radziński nie są już razem. TikTokerka i gwiazda programów reality show potwierdziła rozstanie. - Tak, drodzy państwo, życie moje to pasmo nieustającego podejmowania decyzji. Ostatnio, jakiś czas temu, się rozstaliśmy - poinformowała Dominika w swoich mediach społecznościowych. Influencerka dodała, że choć jej małżeństwo było bardzo krótkie, nie żałuje decyzji o ślubie. - Czy warto było brać ślub w tak młodym wieku? I tak, i nie. Wychodzę z założenia, że skoro w danym momencie danego życia uważałam tę, a nie inną decyzję za słuszną, to znaczy, że wtedy była ona słuszna - wytłumaczyła.
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Czy Dominika Rybak wróci do Polski?
Czy rozwód oznacza, że zwyciężczyni "Królowej przetrwania" wróci do Polski? Jak na razie Dominika Rybak nie ma takich planów. Jest zadowolona ze swojego życia w Tajlandii. - Pewien rozdział w moim życiu się zakończył. Na pewno nie wracam do Polski, zostaję w Tajlandii. (…) Zostałam w swojej chacie, chociaż się zastanawiam, czy się nie przenieść - wytłumaczyła gwiazda internetu.
Kim jest Dominika Rybak?
Dominika Rybak (ur. 2003) to popularna polska tiktokerka, influencerka oraz zawodniczka freak fightów. Rozgłos zdobyła w mediach społecznościowych dzięki autentycznemu, pełnemu humoru i bezpośredniemu stylowi, gromadząc miliony obserwujących na TikToku. Z powodzeniem zadebiutowała w federacjach freakfightowych (m.in. Prime MMA i FAME MMA). Zwyciężyła także w 3. edycji reality show TVN "Królowa przetrwania". Znana z bezkompromisowości, dystansu do siebie oraz zamiłowania do sportów walki.