Ślub Taylor Swift i Travisa Kelce. Lista gości. Czy ślub już się odbył? [Artykuł aktualizowany]

Czy ślub już się odbył? Data ceremonii

W piątek, 3 lipca w godzinach porannych w niektórych mediach pojawiły się informacje, że Taylor Swift już wyszła za mąż. Chodzi o intymną ceremonię w gronie zaledwie najbliższej rodziny, która miała odbyć się w czwartek. Takie informacje podał "Page Six". Z kolei TMZ informuje, że w nocy z 2 na 3 lipca (polskiego czasu) w Nowym Jorku odbyła się próba generalna ceremonii i to dlatego panna młoda pojawiła się na miejscu wydarzenia. Opublikowano nagranie, jak Taylor wjeżdża na teren hali. Bez względu na to, czy Swift i Kelce już są małżeństwem czy nie, oficjalna ceremonia dla zaproszonych gości odbędzie się 3 lipca.

Miejsce ślubu Taylor Swift

Wiadomo, gdzie odbędzie się ślub Taylor Swift i Travisa Kelce. Piosenkarka i sportowiec zdecydowali się na ceremonię w centrum Nowego Jorku. Ślub odbędzie się w hali widowiskowo-sportowej Madison Square Garden, w której odbywały się koncerty największych amerykańskich gwiazd estrady, w tym samej Taylor. Ulice w okolicach MSG już zostały zamknięte.

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Taylor Swift wszystkich zrobiła w konia! W tajemnicy ZMIENIŁA HOTELE!

Taylor Swift arrives at Madison Square Garden ahead of Travis Kelce wedding.🎥: Backgrid pic.twitter.com/2Yut4TZAzK— TMZ (@TMZ) July 2, 2026

Ślub za miliony dolarów

Ślub Taylor Swift i Travisa Kelce ma być jednym z najdroższych w świecie gwiazd. Spekuluje się, że państwo młodzi wydali na organizację uroczystości ponad 20 milionów dolarów!

Tematyka ceremonii: zamek i ogród

TMZ ustaliło, że choć ślub odbędzie się w hali w centrum Manhattanu, to nie zabraknie bajkowej scenografii. W Madison Square Garden miał zostać zbudowany specjalny ogród oraz imponujący zamek. Scenografia zostanie rozebrana po ślubie.

Nie będzie prezentów!

Ta informacja może zaskoczyć wiele osób. Państwo młodzi nie przyjmą prezentów ślubnych. Media ustaliły, że wszyscy goście zostali poproszeni o nieprzynoszenie upominków. Co więcej, Taylor i Travis przed ślubem wpłacili ponad 20 milionów dolarów do różnych fundacji!

Zaproszenia ze znakiem wodnym

Taylor Swift i Travisa Kelce zadbali, aby żaden z gości nie sprzedał do mediów informacji o ślubie. Każde z zaproszeń ma indywidualny znak wodny, przez co w przypadku wycieku szybko mogliby ustalić, kto ich zdradził.

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Lista gości. Plejada gwiazd na ślubie

Na ślubie Taylor i Travisa ma pojawić się około 1000 osób! Amerykańskie media ustaliły, że w okolicach Madison Square Garden część hoteli zostało zarezerwowanych dla zawodników Kansas City Chiefs. To drużyna futbolowa, w której gra Travis Kelce. Variety podało też listę gwiazd show-biznesu, które mają pojawić się na ślubie. To między innymi:

Beyoncé

Jay-Z

Selena Gomez

Sabrina Carpenter

Ed Sheeran

Bella Hadid

Gigi Hadid

Bradley Cooper

Steven Spielberg

Zoe Kravitz

Miranda Lambert

Haim

Ice Spice

Kane Brown

Little Big Town

Kelsea Ballerini

Maren Morris

Jack Antonoff

Max Martin

Shellback

Aaron Dessner

Bob Iger

David Greenbaum

Dana Walden

Adam Aron

Lucian Grainge

Troy Tomlinson

Phoebe Dynevor

Cameron Fuller

Justin Baldoni

Suknia ślubna Taylor Swift

Suknia ślubna Taylor Swift wywołuje wiele emocji. Podejrzewa się, że piosenkarka założy kilka kreacji. Nie wiadomo jeszcze, kto ją ubierze. Amerykańskie media spekulują, że mogą to być projektanci mody, z którymi Swift pracowała przy The Eras Tour. Jej stylistą był wówczas Joseph Cassell, a gwiazda miała na sobie m.in. kreacje domów mody Versace, Vivienne Westwood, Etro i Alberta Ferretti. W przeszłości Taylor współpracowała też z takimi markami jak Givenchy, Alexander McQueen, Oscar de la Renta, Chanel, Dior, Elie Saab, Ralph Lauren i Iris van Herpen. Lista potencjalnych projektantów jej sukni ślubnej jest więc długa.