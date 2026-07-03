Ślub Taylor Swift i Travisa Kelce. Lista gości. Czy ślub już się odbył? [Artykuł aktualizowany]

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Czy ślub już się odbył? Data ceremonii
W piątek, 3 lipca w godzinach porannych w niektórych mediach pojawiły się informacje, że Taylor Swift już wyszła za mąż. Chodzi o intymną ceremonię w gronie zaledwie najbliższej rodziny, która miała odbyć się w czwartek. Takie informacje podał "Page Six". Z kolei TMZ informuje, że w nocy z 2 na 3 lipca (polskiego czasu) w Nowym Jorku odbyła się próba generalna ceremonii i to dlatego panna młoda pojawiła się na miejscu wydarzenia. Opublikowano nagranie, jak Taylor wjeżdża na teren hali. Bez względu na to, czy Swift i Kelce już są małżeństwem czy nie, oficjalna ceremonia dla zaproszonych gości odbędzie się 3 lipca.
Miejsce ślubu Taylor Swift
Wiadomo, gdzie odbędzie się ślub Taylor Swift i Travisa Kelce. Piosenkarka i sportowiec zdecydowali się na ceremonię w centrum Nowego Jorku. Ślub odbędzie się w hali widowiskowo-sportowej Madison Square Garden, w której odbywały się koncerty największych amerykańskich gwiazd estrady, w tym samej Taylor. Ulice w okolicach MSG już zostały zamknięte.
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Ślub za miliony dolarów
Ślub Taylor Swift i Travisa Kelce ma być jednym z najdroższych w świecie gwiazd. Spekuluje się, że państwo młodzi wydali na organizację uroczystości ponad 20 milionów dolarów!
Tematyka ceremonii: zamek i ogród
TMZ ustaliło, że choć ślub odbędzie się w hali w centrum Manhattanu, to nie zabraknie bajkowej scenografii. W Madison Square Garden miał zostać zbudowany specjalny ogród oraz imponujący zamek. Scenografia zostanie rozebrana po ślubie.
Nie będzie prezentów!
Ta informacja może zaskoczyć wiele osób. Państwo młodzi nie przyjmą prezentów ślubnych. Media ustaliły, że wszyscy goście zostali poproszeni o nieprzynoszenie upominków. Co więcej, Taylor i Travis przed ślubem wpłacili ponad 20 milionów dolarów do różnych fundacji!
Zaproszenia ze znakiem wodnym
Taylor Swift i Travisa Kelce zadbali, aby żaden z gości nie sprzedał do mediów informacji o ślubie. Każde z zaproszeń ma indywidualny znak wodny, przez co w przypadku wycieku szybko mogliby ustalić, kto ich zdradził.
Lista gości. Plejada gwiazd na ślubie
Na ślubie Taylor i Travisa ma pojawić się około 1000 osób! Amerykańskie media ustaliły, że w okolicach Madison Square Garden część hoteli zostało zarezerwowanych dla zawodników Kansas City Chiefs. To drużyna futbolowa, w której gra Travis Kelce. Variety podało też listę gwiazd show-biznesu, które mają pojawić się na ślubie. To między innymi:
- Beyoncé
- Jay-Z
- Selena Gomez
- Sabrina Carpenter
- Ed Sheeran
- Bella Hadid
- Gigi Hadid
- Bradley Cooper
- Steven Spielberg
- Zoe Kravitz
- Miranda Lambert
- Haim
- Ice Spice
- Kane Brown
- Little Big Town
- Kelsea Ballerini
- Maren Morris
- Jack Antonoff
- Max Martin
- Shellback
- Aaron Dessner
- Bob Iger
- David Greenbaum
- Dana Walden
- Adam Aron
- Lucian Grainge
- Troy Tomlinson
- Phoebe Dynevor
- Cameron Fuller
- Justin Baldoni
Suknia ślubna Taylor Swift
Suknia ślubna Taylor Swift wywołuje wiele emocji. Podejrzewa się, że piosenkarka założy kilka kreacji. Nie wiadomo jeszcze, kto ją ubierze. Amerykańskie media spekulują, że mogą to być projektanci mody, z którymi Swift pracowała przy The Eras Tour. Jej stylistą był wówczas Joseph Cassell, a gwiazda miała na sobie m.in. kreacje domów mody Versace, Vivienne Westwood, Etro i Alberta Ferretti. W przeszłości Taylor współpracowała też z takimi markami jak Givenchy, Alexander McQueen, Oscar de la Renta, Chanel, Dior, Elie Saab, Ralph Lauren i Iris van Herpen. Lista potencjalnych projektantów jej sukni ślubnej jest więc długa.