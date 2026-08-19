Joanna Jarmołowicz po rozstaniu z Janem Królikowskim ogłasza nowy związek. Zakochała się w kobiecie

Była z Antkiem, ma dziecko z Janem. Teraz Jarmołowicz zakochała się w kobiecie

Kulisy życia Joanny Jarmołowicz od dłuższego czasu przyciągają uwagę opinii publicznej i prasy. Gwiazda nie ma w zwyczaju systematycznie dzielić się każdym dniem w internecie, ale jej dawne miłości wielokrotnie stawały się tematem numer jeden w mediach plotkarskich. Obecnie aktorka sama zdecydowała się odsłonić karty. Podczas wywiadu dla serwisu Jastrząb Post zapytano ją, na kogo może teraz liczyć najbardziej. Udzieliła bardzo jasnej odpowiedzi.

Zobacz też: Antek Królikowski czule o rezolutnej córce. Jadzia pójdzie w jego ślady i zostanie aktorką?

18

Mam partnerkę, jestem z kobietą. To było dla mnie dosyć dziwne na początku, ale jestem chyba najszczęśliwsza, jaka byłam do tej pory w życiu

Sonda Czy w Polsce małżeństwa jednopłciowe powinny być traktowane tak samo, jak małżeństwa heteroseksualne? Tak, we wszystkich kwestiach Tak, ale z pewnymi wyjątkami Nie Nie wiem

W ten sposób pierwszy raz oficjalnie przyznała się do tworzenia relacji z osobą tej samej płci. Aktorka nie kryje, że początki tego związku stanowiły dla niej pewną nowość, ale obecnie czuje się w nim niezwykle komfortowo.

Była z Antkiem, potem z Janem. Dziś Jarmołowicz ma partnerkę

Zanim aktorka weszła w obecny związek, jej życie uczuciowe obfitowało w zaskakujące momenty. Jedną z najgłośniejszych spraw był fakt, że Jarmołowicz na różnych etapach życia tworzyła parę z dwoma braćmi - Antonim oraz Janem Królikowskimi.

Na początku spotykała się z Antonim. Byli razem w 2015 roku. Ich relacja szybko dobiegła końca i po jakimś czasie ich drogi się rozeszły. Ówczesna prasa donosiła, że koniec związku nie wywołał między nimi otwartej wojny.

Sytuacja przyjęła zupełnie nowy obrót, gdy Jarmołowicz zaczęła się spotykać z młodszym z braci - Janem Królikowskim. Taki rozwój wypadków siłą rzeczy wywołał ogromne poruszenie. Z biegiem czasu wyszło jednak na jaw, że ich uczucie to coś więcej niż tylko krótka przygoda.

Joanna oraz Jan założyli rodzinę. W 2019 roku na świat przyszedł ich syn Józef. Dla gwiazdy stanowiło to kolejny przełomowy moment w życiu, a rodzice przez pewien czas wspólnie opiekowali się dzieckiem i tworzyli dom z dala od kamer.

Zobacz też: Joanna Jarmołowicz w tłusty czwartek zrobiła to po swojemu. Najpierw pączki, potem siłownia – i zero dramatu [ZDJĘCIA]

Ich relacja w końcu dobiegła końca. Pomimo rozpadu związku, Jarmołowicz i Królikowski wciąż są ze sobą połączeni przez dziecko. Dla byłych partnerów wychowujących wspólnie potomka kluczowe jest bowiem znalezienie porozumienia, które pozwoli obydwu stronom brać aktywny udział w jego życiu.

Aktorka powstrzymuje się od ujawniania zbyt wielu informacji na temat swojej obecnej miłości. Postanowiła jednak głośno przyznać, że darzy kogoś uczuciem i że jej wybranką jest kobieta. Nie robi z tego wielkiej afery, a traktuje to jako normalny element swojej codzienności. Co więcej, Jarmołowicz zaznaczyła, że nowa partnerka daje jej niesamowicie dużo radości.