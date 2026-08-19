Wersow dopiero co urodziła, a już zachwyca świetną formą po porodzie. Odsłoniła nogi w mini

Wersow spełnia się w roli mamy. Najpopularniejsza influencerka w Polsce wraz z mężem Karolem "Frizem" Wiśniewskim doczekali się dwojga pociech: córeczki Mai, która przyszła na świat w 2023 roku i synka, którego imienia wciąż nie znamy, urodzonego w lipcu tego roku. Obie ciąże - choć różne od siebie - nie przeszkodziły Weronice w realizacji projektów zawodowych. Gwiazda sieci w rozmowie z serwisem ESKA.pl wyznała, że widzi jednak różnice między swoim samopoczuciem, będąc w stanie błogosławionym z córką i synem.

Chłopiec jest nieprzewidywalny! To akurat jest fakt, bo akurat z Mają miałam usystematyzowane to, a propos mdłości, itd. Z Majusią miałam tak, że wstawałam rano, do 13:00 miałam mdłości, a potem robiłam swoje. A tutaj... Nawet, jak byłam w studiu, było mi niedobrze, nikt jeszcze nie wiedział, mi gorąco... W tej ciąży mam tak, że te mdłości pojawiają się nagle, czasami jest przerwa na tydzień i tak są nieusystematyzowane. W większości jednak jest tak samo - powiedziała, promując singiel ze Smolastym.

Wersow chwali się formą

Influencerce szybko udało się też wrócić do formy sprzed ciąży. 29-latka pochwaliła się zdjęciami w sukience mini, wykonanymi niespełna miesiąc po urodzeniu synka. Fani zgodnie twierdzą, że bycie mamą jej służy!

Wersow i Smolasty w Radio ESKA

Wersow szybko odzyskała formę. Wygląda jak modelka!

Lada moment Wersow skończy 30 lat. Influencerka zamieściła na Instagramie serię zdjęć z sierpnia, przypominając, iż to ostatni miesiąc w jej życiu z "dwójką" z przodu. Gwiazda sieci zapozowała w błękitnej sukience mini, odsłaniającej jej nogi. Wiśniewska może pochwalić się wyglądem modelki i to zaledwie miesiąc po urodzeniu dziecka! Żona Friza w tzw. "photo dump" zamieściła też fotografię z karmienia pociechy.