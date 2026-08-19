Wersow dopiero co urodziła, a już zachwyca świetną formą po porodzie. Odsłoniła nogi w mini

Wersow spełnia się w roli mamy. Najpopularniejsza influencerka w Polsce wraz z mężem Karolem "Frizem" Wiśniewskim doczekali się dwojga pociech: córeczki Mai, która przyszła na świat w 2023 roku i synka, którego imienia wciąż nie znamy, urodzonego w lipcu tego roku. Obie ciąże - choć różne od siebie - nie przeszkodziły Weronice w realizacji projektów zawodowych. Gwiazda sieci w rozmowie z serwisem ESKA.pl wyznała, że widzi jednak różnice między swoim samopoczuciem, będąc w stanie błogosławionym z córką i synem.
Chłopiec jest nieprzewidywalny! To akurat jest fakt, bo akurat z Mają miałam usystematyzowane to, a propos mdłości, itd. Z Majusią miałam tak, że wstawałam rano, do 13:00 miałam mdłości, a potem robiłam swoje. A tutaj... Nawet, jak byłam w studiu, było mi niedobrze, nikt jeszcze nie wiedział, mi gorąco... W tej ciąży mam tak, że te mdłości pojawiają się nagle, czasami jest przerwa na tydzień i tak są nieusystematyzowane. W większości jednak jest tak samo - powiedziała, promując singiel ze Smolastym.
Wersow chwali się formą
Influencerce szybko udało się też wrócić do formy sprzed ciąży. 29-latka pochwaliła się zdjęciami w sukience mini, wykonanymi niespełna miesiąc po urodzeniu synka. Fani zgodnie twierdzą, że bycie mamą jej służy!
Wersow szybko odzyskała formę. Wygląda jak modelka!
Lada moment Wersow skończy 30 lat. Influencerka zamieściła na Instagramie serię zdjęć z sierpnia, przypominając, iż to ostatni miesiąc w jej życiu z "dwójką" z przodu. Gwiazda sieci zapozowała w błękitnej sukience mini, odsłaniającej jej nogi. Wiśniewska może pochwalić się wyglądem modelki i to zaledwie miesiąc po urodzeniu dziecka! Żona Friza w tzw. "photo dump" zamieściła też fotografię z karmienia pociechy.