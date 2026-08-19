Cracovia zbroi się przed derbami. Zaskakujący transfer z Belgii

Nowy napastnik zespołu Pasów

Zarząd krakowskiego klubu poinformował o pozyskaniu utalentowanego gracza z Belgii. Mohamed Berte złożył podpis pod umową, która będzie obowiązywać do 30 czerwca 2029 roku. Nowy zawodnik urodził się 22 marca 2002 roku w Brukseli i jest wychowankiem drużyny KV Oostende. Przed debiutem w seniorskiej piłce rozwijał swoje umiejętności w akademiach, a w sezonie 2021/22 przebywał na wypożyczeniu w holenderskim FC Den Bosch.

Po powrocie z wypożyczenia piłkarz systematycznie budował swoją pozycję na krajowych boiskach. W barwach macierzystego KV Oostende rozegrał łącznie pięćdziesiąt oficjalnych spotkań. W tym czasie zapisał na swoim koncie dwanaście zdobytych bramek oraz dziewięć asyst. Po zebraniu cennego doświadczenia, latem 2024 roku zdecydował się na kolejny krok w karierze i dołączył do ekipy FCV Dender EH.

Jakie są szczegóły transakcji?

W drużynie FCV Dender EH belgijski atakujący wystąpił w siedemdziesięciu dwóch meczach. Podczas pobytu w tym zespole strzelił trzynaście goli i zanotował trzy kluczowe podania. Zawodnik miał okazję rywalizować na poziomie belgijskiej ekstraklasy, jednak w poprzednim sezonie jego drużyna pożegnała się z rozgrywkami Jupiler Pro League. Młody napastnik jest już piątym piłkarzem sprowadzonym przez krakowski klub w obecnym oknie transferowym.

Nieoficjalne informacje wskazują, że koszt sprowadzenia zawodnika wyniósł około pół miliona euro. Obecnie zespół prowadzony przez sztab szkoleniowy plasuje się na dziewiątym miejscu w ligowej tabeli z pięcioma punktami. Transfer ma wzmocnić rywalizację w formacji ofensywnej przed nadchodzącymi wyzwaniami. W najbliższy piątek krakowian czeka bardzo ważne derbowe spotkanie, w którym zmierzą się na wyjeździe z ekipą Wieczystej Kraków.