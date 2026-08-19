Zatrzymanie w Warszawie. Poszukiwany przestępca seksualny z Lubelszczyzny wpadł w ręce "łowców głów"

Przestępstwa seksualne i poszukiwania mieszkańca powiatu tomaszowskiego

Z policyjnych ustaleń wynika, że 47-latek z powiatu tomaszowskiego dopuścił się w przeszłości poważnych czynów. Mężczyzna przemocą doprowadził osobę małoletnią poniżej 15 roku życia do poddania się innej czynności seksualnej. Dodatkowo sprawca groził pokrzywdzonej pozbawieniem życia w sytuacji, gdyby zdecydowała się ona ujawnić okoliczności zdarzenia. Sąd Okręgowy w Zamościu wystawił za nim list gończy w 2021 roku, jednak mężczyzna opuścił miejsce zamieszkania i zaczął się ukrywać.

Międzynarodowe działania i lista Europe’s Most Wanted Fugitives List

Sprawą zajęli się funkcjonariusze z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, określani mianem „łowców głów”. Z ich ustaleń wynikało, że mężczyzna początkowo przebywał na terenie Włoch. Sąd wydał za nim Europejski Nakaz Aresztowania oraz Czerwoną Notę Interpolu, a pod koniec 2025 roku w działania włączył się punkt kontaktowy sieci ENFAST z Komendy Głównej Policji. Wizerunek 47-latka trafił na stronę Europe’s Most Wanted Fugitives List, gdzie publikowane są dane najbardziej poszukiwanych przestępców w Europie.

Zatrzymanie poszukiwanego w centrum Warszawy

Dzięki zaawansowanym czynnościom operacyjnym lubelscy policjanci ustalili, że poszukiwany przebywa w stolicy Polski. Funkcjonariusze namierzyli go w jednym z mieszkań w centrum Warszawy, gdzie wykonywał prace wykończeniowe. Mężczyzna był kompletnie zaskoczony wizytą mundurowych i nie spodziewał się zatrzymania. Akcja zakończyła się sukcesem dzięki doświadczeniu śledczych oraz współpracy w ramach kampanii informacyjnej Europolu pod hasłem Pomóż nam ich znaleźć, która rozpoczęła się w grudniu 2025 roku.

Kara pozbawienia wolności i kontakt do policji w Lublinie

Zatrzymany 47-latek został już przewieziony do zakładu karnego. Mężczyzna ma do odbycia zasądzoną wcześniej karę 3 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności. Policja przypomina, że publikowanie wizerunków na stronie EU Most Wanted pozwala obywatelom na aktywne wspieranie służb w walce z przestępczością transgraniczną. Wszelkie informacje o osobach poszukiwanych i ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości można przekazywać bezpośrednio funkcjonariuszom z Lublina pod numerem telefonu 798 003 676.

Źródło: Policja.pl