Taylor Swift buduje zamek na ślub z Travisem Kelce! Nowe informacje o ceremonii

Gigantyczna konstrukcja na ślub

Chyba nikt nie miał wątpliwości, że Taylor Swift zorganizuje ślub z pompą. Na jej zaślubiny z futbolistą Travisem Kelce szykowana jest wyjątkowa scenografia. Serwis TMZ zdobył nagranie wideo, na którym widać, jak do legendarnej areny Madison Square Garden wnoszona jest gigantyczna, biała klatka schodowa. Według źródeł bliskich parze, wewnątrz hali budowany jest masywny zamek. Słynna hala sportowo-widowiskowa ma zostać całkowicie przeobrażona w pełnoprawną bajkową krainę na potrzeby wielkiego wydarzenia ślubnego, które według tego samego źródła odbędzie się już 3 lipca 2026.

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"Garden Party" w Madison Square GARDEN?

Co więcej, ekipy budowlane były widziane, jak rozładowywały gigantyczne, zakryte elementy scenografii, oznaczone jako "Garden Party 1 (Scenic)" i opryskane farbą z literami "GP" na zewnątrz obiektu. Wszystko to dostarczono do Madison Square Garden! Jeśli ktoś potrafi zostawiać wskazówki, to jest to właśnie Taylor Swift. Te etykiety mogą być ukłonem w stronę ich bajkowych zaręczyn w ogrodzie, które miały miejsce w zeszłym roku. Wszystko wskazuje na to, że scenografią będzie zamek otoczony ogrodem.

Goście podpiszą umowy!

Jak informuje TMZ, goście są zobowiązani do podpisania elektronicznych umów o zachowaniu poufności, a każde zaproszenie jest indywidualnie znakowane wodnym znakiem. Taylor Swift i Travis Kelce dbają o to, by ich wielki dzień pozostał prywatny, choć otoczony królewskim splendorem. Nie ma jednak wątpliwości, że 3 lipca wszystkie amerykańskie media będą chciały zdobyć zdjęcia z okolic Madison Square Garden w Nowym Jorku.