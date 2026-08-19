Joanna Jarmołowicz, była partnerka braci Królikowskich, spotyka się z kobietą! "Jestem chyba najszczęśliwsza"

Joanna Jarmołowicz wyznała, że jest w związku z kobietą

Joanna Jarmołowicz zdecydowała się na bardzo osobiste wyznanie. Prawie dwa lata po tym, jak zakończyła relację z Janem Królikowskim, aktorka poinformowała, że znów jest zakochana. Tym razem jej partnerką jest kobieta. Gwiazda postanowiła zagrać w otwarte karty i szczerze opowiedziała o nowym etapie w życiu.

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Mam partnerkę, jestem z kobietą. To było dla mnie dosyć dziwne na początku, ale jestem chyba najszczęśliwsza, jaka byłam do tej pory w życiu. (...) Przestałam się wstydzić. Było mi głupio przez jakiś czas, bo to dla mnie nowość. Moja partnerka często mi mówi: "Jak nie chcesz, to nie musisz o tym opowiadać". Ale żyję z nią, jestem z nią i nie chcę jej kryć. (...) Jest moim wsparciem i filarem, na którym zawsze mogę się oprzeć - mówiła aktorka w rozmowie z Jastrząb Post.

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Jarmołowicz, którą widzowie mogą kojarzyć z takich seriali jak "M jak miłość" oraz "Na dobre i na złe", przez lata tworzyła związek z Janem Królikowskim, młodszym bratem Antka (z którym zresztą też krótko się spotykała). Para ma syna Józefa, jednak ich drogi rozeszły się w 2024 roku. Jarmołowicz podkreślała później, że dla dobra dziecka oboje utrzymują poprawne relacje, chociaż nie można nazwać ich przyjaciółmi. Opieką nad synem dzielą się solidarnie.

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Ma super tatę, świetnie się dogadują. Jest to jakieś obciążenie dla Józia, bo jest tydzień tu i tydzień tam, ale w miarę blisko siebie mieszkamy, przedszkole jest jedno. Jak jest jakiś problem, czy lekarz, czy coś tam, to razem to robimy - mówiła Joanna w podcaście "P.S. I love You".

Na początku 2025 roku Jarmołowicz widywana była w towarzystwie muzyka Barda Kowalskiego, a ich czułe gesty wywołały lawinę plotek. Z kolei w maju 2026 roku na jej profilach społecznościowych pojawiło się zdjęcie z tajemniczą osobą z tatuażami, z którą później wybrała się w podróż na Słowację. Już wtedy fani podejrzewali, że to początek nowego związku. Dziś wiadomo już na pewno, że aktorka dzieli życie z nową partnerką.

Paparazzi przyłapali Joannę Jarmołowicz z nową partnerką

Tożsamość nowej miłości Joanny Jarmołowicz pozostaje na razie zagadką. Aktorka nie podała jej imienia, chroniąc w ten sposób ich prywatność. Para nie uniknęła jednak obiektywów aparatów - paparazzi uchwycili je niedawno podczas wspólnego śniadania oraz na myjni samochodowej. Na zdjęciach widać, że świetnie czują się w swoim towarzystwie i nie szczędzą sobie czułych gestów.

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