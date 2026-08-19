Wasyl Tupczij ma dość gry w Polsce. Ukraiński siatkarz mówi o nienawiści

Wasyl Tupczij opuszcza PlusLigę po sezonie

Wasyl Tupczij to kluczowy zawodnik ukraińskiego zespołu Barkom-Każany Lwów, który od pewnego czasu bierze udział w rozgrywkach polskiej PlusLigi. Niestety, sportowiec nie ukrywa, że życie w naszym kraju stało się dla niego trudne do zniesienia. W wywiadzie udzielonym ukraińskim dziennikarzom siatkarz otwarcie przyznał, że negatywne nastawienie otoczenia zmusiło go do zmiany planów zawodowych. Zdecydował, że nadchodzące miesiące będą jego ostatnimi na polskich parkietach.

Siatkarz podkreślił, że to definitywnie ostatni sezon, jaki spędzi w polskim zespole. Zawodnik opowiedział również o konkretnych aktach wrogości, które dotknęły zarówno jego, jak i innych członków drużyny. Wspomniał o niechętnych spojrzeniach, gdy mówi się po ukraińsku na ulicy, a także o poważniejszych incydentach, takich jak wulgarne napisy umieszczane na autach czy wręcz ich fizyczne uszkadzanie. Przyznał, że takie zachowania wywołują u niego poczucie dyskomfortu i rozgoryczenie.

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Dyrektor klubu krytykuje Barkom-Każany Lwów

Negatywna atmosfera wokół ukraińskich sportowców przekłada się również na funkcjonowanie klubu od wewnątrz. Tupczij zdradził szczegóły konfliktu z jednym z działaczy. Według jego relacji, dyrektor odpowiedzialny za strefę kibica w połączonym klubie otwarcie zadeklarował brak wsparcia dla zespołu Barkom-Każany, argumentując to faktem, że nie jest to polska drużyna. To stanowisko zszokowało zawodnika, który nie wyobraża sobie dalszej gry w takich warunkach.

Te narastające problemy sprawiły, że Wasyl Tupczij podjął ostateczną decyzję. Mając dość ciągłych przejawów niechęci i wrogiej atmosfery, siatkarz pożegna się z Polską po zakończeniu bieżących rozgrywek. Kolejnym krokiem w jego karierze będzie znalezienie nowego pracodawcy w kraju, który zapewni mu bardziej komfortowe warunki do życia i uprawiania sportu.

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