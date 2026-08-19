Tak możesz zaoszczędzić nawet do 40% na szkolnej wyprawce. Sprawdź, jak to zrobić

Kompletowanie wyprawki szkolnej to duże obciążenie finansowe dla rodzin, często wynoszące 500-2000 zł.

Laptopy i tablety są coraz bardziej niezbędne w edukacji, a ich zakup znacząco zwiększa koszt wyprawki.

Sposobem na zaoszczędzenie nawet do 40% na elektronice jest wybór profesjonalnie odnowionego sprzętu.

Początek roku szkolnego dla rodzin oznacza nie tylko powrót do codziennego rytmu. To również dodatkowe wydatki, które pojawiają się niemal jednocześnie. Szczególnie odczuwają je rodzice dzieci rozpoczynających nowy etap edukacji albo tych, które w ciągu roku zdążyły wyrosnąć z ubrań czy zniszczyć część przyborów. Lista zakupów szybko się wydłuża. Zeszyty i długopisy wydają się drobiazgiem, ale gdy dołożymy do tego plecak, piórnik, kredki, farby, bloki, strój sportowy i a także sprzęt elektroniczny, jak laptop czy tablet, robi się z tego całkiem pokaźna suma.

Elektronika najdroższym elementem wyprawki szkolnej

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Europion Polska, aż 51% rodziców i opiekunów zaczyna kompletowanie wyprawki szkolnej już w sierpniu. Dla polskich rodzin to czas jednego z najtrudniejszych sprawdzianów finansowych w roku. Więcej niż 4 na 10 rodziców i opiekunów deklaruje, że na wyprawkę szkolną wydaje od 500 do 1000 zł (42%), a ponad co dziesiąty od 1000 do 2000 zł (12%). Na liście najbardziej obciążających domowy budżet wydatków co szósty rodzic i opiekun wskazuje elektronikę (15%) - statystyki według: Raport „Urządzenia mobilne w uczeniu się i nauczaniu. Raport z badań ilościowo-jakościowych", Centrum Nauki Kopernik (2024).

Istnieje jednak sposób, aby odciążyć domowy budżet: profesjonalnie odnowiona elektronika - nawet o 40% tańsza.

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Laptop i tablet coraz częściej stają się narzędziami niezbędnymi w procesie edukacji

Cyfryzacja edukacji sprawia, że laptop i tablet coraz częściej stają się ważnym elementem wyposażenia ucznia. Według raportu z badań Centrum Nauki Kopernik, wśród młodych osób korzystających z laptopa, aż 70% wykorzystuje go przy odrabianiu lekcji, a co piąty podczas zajęć (21%). W przypadku użytkowników tabletów odsetki te wynoszą odpowiednio 33% i 15% (za: https://europion.pl/szkolna-wyprawka-badanie-opinii-publicznej/ (dostęp 7.08.2026 r.). Cyfrowa wyprawka ma jednak swoją cenę - zakup odpowiedniego urządzenia może istotnie zwiększyć rachunek, który rodzice płacą przed pierwszym szkolnym dzwonkiem.

Tak zaoszczędzisz na wyprawce na elektronikę nawet do 40%

Sposobem na ograniczenie kosztu technologicznej części paragonu może być wybór profesjonalnie odnowionego sprzętu. Profesjonalnie odnowiona elektronika wypełnia lukę między kosztownymi, nowymi urządzeniami a używanym sprzętem kupowanym z niepewnego źródła, którego historię i rzeczywisty stan techniczny trudno zweryfikować. Niższa cena nie jest jedyną korzyścią wynikającą z wyboru profesjonalnie odnowionej elektroniki. Z danych refurbed i Fraunhofer Austria wynika, że przykładowo wybór profesjonalnie odnowionego laptopa zamiast nowego oznacza średnio o 85%. niższą emisję CO₂, o 86% mniejsze zużycie wody i o 89% mniej elektroodpadów. W przypadku profesjonalnie odnowionego tabletu wartości te wynoszą odpowiednio 82, 92 i 96% (refurbed, Sustainability Report 2025, https://www.refurbed.pl/zrownowazony/ (dostęp 7.08.2026 r.). Kompletowanie technologicznej wyprawki może być więc okazją nie tylko do ograniczenia wydatków, lecz także do rozmowy z młodymi ludźmi o odpowiedzialnym korzystaniu z dostępnych zasobów.

W szkole dzieci i młodzież zdobywają wiedzę, ale podejścia do codziennych wyborów uczą się również w domu. Kompletowanie wyprawki może być praktyczną lekcją zarówno rozsądnego gospodarowania pieniędzmi, jak i odpowiedzialnego korzystania z zasobów. Pokazując młodym ludziom, że profesjonalnie odnowiony laptop, tablet czy słuchawki mogą odpowiadać na te same potrzeby co nowy sprzęt, a przy tym kosztować mniej i wiązać się z mniejszym wpływem na środowisko, uczymy ich podejmowania bardziej świadomych decyzji - mówi Kilian Kaminski, współzałożyciel refurbed.

Zanim udamy się do sklepu w poszukiwaniu fabrycznie nowego tableta czy laptopa dla naszego dziecka, warto rozważyć opcję zakupu profesjonalnie odnowionej elektroniki.

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