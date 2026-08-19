Potrącenie pieszej w Zielonej Górze. 38-letnia kierująca Hyundaiem straciła prawo jazdy

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-08-19 18:00

Do niebezpiecznego zdarzenia z udziałem pieszej doszło 18 sierpnia 2026 roku na ulicy Kupieckiej w Zielonej Górze. 38-letnia kobieta kierująca Hyundaiem nie ustąpiła pierwszeństwa pieszej znajdującej się na pasach, co doprowadziło do jej potrącenia. Chociaż cała sytuacja wyglądała groźnie, poszkodowana kobieta na szczęście nie odniosła poważnych obrażeń ciała.

Policja
Autor: -/ Getty Images

Przebieg potrącenia na ulicy Kupieckiej w Zielonej Górze

Do zdarzenia doszło 18 sierpnia 2026 roku przy ulicy Kupieckiej w Zielonej Górze. 38-letnia kobieta, która prowadziła osobowego Hyundaia, podczas dojeżdżania do przejścia dla pieszych nie zachowała należytej ostrożności. W wyniku tego błędu nie ustąpiła ona pierwszeństwa kobiecie znajdującej się już na pasach, co doprowadziło do bezpośredniego uderzenia w pieszą. Choć moment zderzenia samochodu z człowiekiem wyglądał bardzo groźnie, poszkodowana nie doznała w tym przypadku poważnych obrażeń.

Policja przeanalizowała nagrania z kamer miejskiego monitoringu

Na miejscu wypadku pracowali funkcjonariusze ruchu drogowego, którzy dokładnie sprawdzali wszelkie okoliczności towarzyszące temu zdarzeniu. Mundurowi przeanalizowali między innymi zapis z kamer miejskiego monitoringu, który zarejestrował przebieg potrącenia. Film ten pozwolił policjantom na precyzyjne odtworzenie sytuacji i nie pozostawił wątpliwości co do winy kierującej. W związku z zaistniałym zdarzeniem policjanci zatrzymali 38-latce prawo jazdy, a sprawa znajdzie swój finał w sądzie, gdzie trafił wniosek o ukaranie kobiety.

Zasady bezpieczeństwa w rejonie przejść dla pieszych

Opisywana sytuacja stanowi przykład na to, jak duże znaczenie dla bezpieczeństwa ma pełna koncentracja osoby siedzącej za kierownicą. Szczególnie niebezpieczne są punkty, w których ruch pieszy przecina się z samochodowym, czyli przejścia, skrzyżowania oraz okolice przystanków komunikacji miejskiej. Kierowca zbliżający się do pasów powinien bacznie obserwować otoczenie i przygotować się do ewentualnego hamowania z odpowiednim wyprzedzeniem. Policjanci przypominają, że na drodze nie ma miejsca na pośpiech i rutynę, a chwila nieuwagi może prowadzić do skutków znacznie poważniejszych niż uszkodzenie pojazdu.

Źródło: Policja.pl

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