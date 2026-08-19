Potrącenie pieszej w Zielonej Górze. 38-letnia kierująca Hyundaiem straciła prawo jazdy

Przebieg potrącenia na ulicy Kupieckiej w Zielonej Górze

Do zdarzenia doszło 18 sierpnia 2026 roku przy ulicy Kupieckiej w Zielonej Górze. 38-letnia kobieta, która prowadziła osobowego Hyundaia, podczas dojeżdżania do przejścia dla pieszych nie zachowała należytej ostrożności. W wyniku tego błędu nie ustąpiła ona pierwszeństwa kobiecie znajdującej się już na pasach, co doprowadziło do bezpośredniego uderzenia w pieszą. Choć moment zderzenia samochodu z człowiekiem wyglądał bardzo groźnie, poszkodowana nie doznała w tym przypadku poważnych obrażeń.

Policja przeanalizowała nagrania z kamer miejskiego monitoringu

Na miejscu wypadku pracowali funkcjonariusze ruchu drogowego, którzy dokładnie sprawdzali wszelkie okoliczności towarzyszące temu zdarzeniu. Mundurowi przeanalizowali między innymi zapis z kamer miejskiego monitoringu, który zarejestrował przebieg potrącenia. Film ten pozwolił policjantom na precyzyjne odtworzenie sytuacji i nie pozostawił wątpliwości co do winy kierującej. W związku z zaistniałym zdarzeniem policjanci zatrzymali 38-latce prawo jazdy, a sprawa znajdzie swój finał w sądzie, gdzie trafił wniosek o ukaranie kobiety.

Zasady bezpieczeństwa w rejonie przejść dla pieszych

Opisywana sytuacja stanowi przykład na to, jak duże znaczenie dla bezpieczeństwa ma pełna koncentracja osoby siedzącej za kierownicą. Szczególnie niebezpieczne są punkty, w których ruch pieszy przecina się z samochodowym, czyli przejścia, skrzyżowania oraz okolice przystanków komunikacji miejskiej. Kierowca zbliżający się do pasów powinien bacznie obserwować otoczenie i przygotować się do ewentualnego hamowania z odpowiednim wyprzedzeniem. Policjanci przypominają, że na drodze nie ma miejsca na pośpiech i rutynę, a chwila nieuwagi może prowadzić do skutków znacznie poważniejszych niż uszkodzenie pojazdu.

Źródło: Policja.pl