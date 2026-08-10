Gwiazdy krytykują Skolima. Ten w końcu odpowiedział na ich zarzuty!

Kim jest Skolim?

Pochodzący z Łukowa Konrad Skolimowski (urodzony w 1996 roku) swoje pierwsze kroki w show-biznesie stawiał przed kamerą. Największą popularność jako aktor zdobył dzięki roli Patryka Jezierskiego w serialu "Barwy Szczęścia". Pojawiał się również na drugim planie w takich produkcjach jak "Korona królów" czy "Dziewczyny ze Lwowa".

Głównym źródłem jego sukcesu okazała się jednak branża muzyczna. Przełomowym momentem w karierze wokalnej był wydany pod pseudonimem Skolim singiel "Wyglądasz idealnie", który pobił rekordy popularności w sieci. Po nim przyszły kolejne hity, m.in. "Temperatura" oraz "Kiss me baby". Obecnie jego utwory puszczane są w ogólnopolskich rozgłośniach radiowych, a sam artysta tworzy wspólne projekty z gwiazdami takimi jak Blanka czy Justyna Steczkowska.

Równolegle z działalnością artystyczną Skolimowski rozwija własne przedsiębiorstwa. W swoim portfelu biznesowym posiada stację paliw, markę autorskich perfum oraz obiekt noclegowy w Międzyzdrojach. Prywatnie wokalista bardzo dba o ochronę wizerunku swoich najbliższych i poświęca czas na wychowanie dwóch synów.

Michał Szpak szczerze o Skolimie i Steczkowskiej. Padły wymowne słowa!

Skolim odpowiada na zarzuty gwiazd

Skolim zdecydowanie nie ma łatwo wśród gwiazd. Niektórzy jak Kuba Badach nie do końca są jego fanami. Raz ostro wypowiedziała się też Majka Jeżowska nazywając go wprost "prostakiem". Inni, jak Doda wprost obrażają artystę za jego wypowiedzi na temat np. emetytur. Wokalistka w jednym z wywiadów zdradziła, że jest rzekomo sporo osób, które nie chcą z nim współpracować. "Super Express" skontaktował się w tej sprawie z managerem wokalisty, ale do dziś nie uzyskał komentarza w tej sprawie.

Okazało się, ze w rozmowie z WP Skolim za to odniósł się do ogólnego ataku gwiazd w jego kierunku.

- Ciężko mi powiedzieć, czy to zazdrość czy nie zazdrość. Może niektórzy nie mają pomysłu na siebie i żyją życiem innych. Uważam, że twórcy, muzycy, artyści powinni być skupieni na sobie, a przede wszystkim na swoich fanach - skomentował enigmatycznie wokalista.