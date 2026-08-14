Skolim spadł ze sceny podczas koncertu. Fani grzmią na alarm i publikują nagrania [WIDEO]

Skolim spadł ze sceny. W sieci pojawiły się nagrania, a ekipa prosi fanów o pomoc

Czwartek, 13 sierpnia, godzina 18:30 – to wtedy w rewalskim amfiteatrze rozpoczął się występ Skolima. Początkowo nic nie zapowiadało dramatu, jednak w pewnym momencie wokalista niefortunnie zrobił krok w przód, a scena niespodziewanie się skończyła. Z impetem zsunął się ze schodów, wydając z siebie głośne przekleństwo, i na moment musiał przerwać show.

W internecie szybko pojawiły się filmiki z tego incydentu w Rewalu, ale współpracownicy artysty wciąż próbują ustalić przyczynę zajścia. Nikt nie wie na pewno, czy wokalista potknął się, zapomniał o krawędzi, czy może konstrukcja schodów okazała się wadliwa. W związku z tym gitarzysta Skolima poprosił widzów o przesyłanie materiałów wideo, aby dokładnie zrekonstruować sytuację, podczas gdy część fanów już obarcza winą organizatorów wydarzenia.

- Bilety nie tanie coś około 100 zł. Wiadomo że artysta zarabia na koncertach. Ale amfiteatr Rewalski pewnie też dostaje kasę za takie występy. I zastanawia mnie to dlaczego od wielu lat w Rewalskim amfiteatrze nikt nie wyłożył kasy na zrobienie prawdziwych schodów??? - czytamy w jednym z komentarzy na TikToku.

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Skolim zagrał wszystkie koncerty pomimo urazu. Jaki jest stan jego zdrowia po upadku?

Mimo ewidentnego cierpienia, wokalista zdołał doprowadzić koncert w Rewalu do końca, a następnie, choć z niewielkim poślizgiem, pojawił się na kolejnych występach w Międzyzdrojach i Władysławowie. Z powodu doznanych obrażeń na scenę wprowadzali go współpracownicy, a sam artysta wykonywał swoje hity z pozycji siedzącej, nie podnosząc się z krzesła.

Reakcja publiczności była mieszana – z jednej strony podziwiano jego determinację, z drugiej w internecie pojawiło się mnóstwo głosów obawy o jego zdrowie. Według wielu opinii mordercze tempo tras koncertowych Skolima to prosta droga do poważniejszej tragedii. Uspokajającym sygnałem jest jednak to, że w piątek rano gwiazdor przeszedł badania medyczne i na ten moment wszystko wskazuje na to, że obyło się bez złamań i poważnych urazów.

Rozpoznasz utwór Skolima po jednym wersie? Pytanie 1 z 10 “Uważaj moja mała żebyś się nie zakochała” – z jakiego utworu pochodzi ten wers? Ja na Ciebie mam ochotę Dawaj Królowo Wyglądasz Idealnie Chcę Cię skarbie Następne pytanie

Skolim ZARABIA FORTUNĘ na koncertach

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