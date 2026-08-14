Śmierć 79-latki w gminie Oświęcim. 40-latek usłyszał zarzuty i trafił do aresztu

Ciało seniorki odnalezione w domu w Grojcu

W piątek 7 sierpnia 2026 roku rano do Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu wpłynęło zgłoszenie od zaniepokojonej rodziny 79-letniej mieszkanki Grojca. Bliscy seniorki przebywali w tym czasie poza województwem małopolskim i nie mogli nawiązać z nią kontaktu telefonicznego. Na miejsce niezwłocznie skierowano patrol policji, który zastał otwarte drzwi wejściowe do budynku. Po wejściu do środka funkcjonariusze odnaleźli zwłoki kobiety.

Śledztwo w sprawie podejrzenia przestępstwa

Początkowo charakter obrażeń odnalezionych u 79-latki nie wskazywał jednoznacznie na to, aby mogły one zostać spowodowane przez inną osobę. Dalsze czynności śledczych prowadzone na miejscu zdarzenia wykazały jednak, że seniorka mogła paść ofiarą przestępstwa na tle rabunkowym z użyciem przemocy. W szeroko zakrojone działania zaangażowali się funkcjonariusze z komendy w Oświęcimiu oraz specjaliści z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. W zbieranie dowodów włączyli się między innymi mundurowi z wydziału kryminalnego, dochodzeniowo-śledczego oraz eksperci z laboratorium kryminalistycznego.

Zatrzymanie 40-letniego mieszkańca powiatu

Przez kilka kolejnych dni śledczy prowadzili liczne czynności procesowe oraz operacyjno-rozpoznawcze. Na podstawie szczegółowej analizy zgromadzonych dowodów policjanci wytypowali osoby mogące mieć związek ze sprawą, w tym 40-letniego mieszkańca gminy Oświęcim. W czwartek 13 sierpnia 2026 roku po południu mężczyzna sam zgłosił się do oświęcimskiej komendy. Został on zatrzymany i osadzony w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, a do późnych godzin wieczornych trwały z nim czynności z udziałem prokuratora.

Tymczasowy areszt i możliwe nowe zarzuty

Na podstawie zebranego materiału dowodowego prokurator przedstawił 40-latkowi zarzut rozboju. W piątek 14 sierpnia 2026 roku w południe policjanci doprowadzili podejrzanego do Sądu Rejonowego w Oświęcimiu. Sędzia po zapoznaniu się z aktami sprawy przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec mężczyzny areszt tymczasowy na 3 miesiące. Sprawa ma charakter rozwojowy, a kwalifikacja czynu może ulec zmianie po uzyskaniu przez śledczych pełnej ekspertyzy od biegłych z zakresu medycyny sądowej.

Źródło: Policja.pl