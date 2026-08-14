Włamania w Toruniu. 41-latek usłyszał 16 zarzutów i trafił do aresztu

Śledztwo w sprawie kradzieży i włamań na terenie Torunia

Kryminalni z toruńskiego Śródmieścia przez kilka ostatnich tygodni prowadzili działania dotyczące serii kradzieży, włamań oraz prób ich dokonania. Funkcjonariusze poddali analizie zgromadzony materiał, co pozwoliło na połączenie faktów i wytypowanie jednej osoby odpowiedzialnej za te czyny. Z ustaleń wynika, że sprawca okradał między innymi komórki lokatorskie, pomieszczenia piwniczne oraz tereny budowy. W kręgu jego zainteresowań znalazła się także przyczepa gastronomiczna oraz jedna z lokalnych przychodni.

Zatrzymanie 41-latka i zabezpieczenie narkotyków

W niedzielę 9 sierpnia 2026 roku mundurowi podjęli decyzję o przeprowadzeniu kontroli u podejrzewanego mężczyzny. W trakcie przeszukania policjanci zabezpieczyli u niego kilka gramów suszu roślinnego, który po wstępnych testach okazał się marihuaną. Funkcjonariuszom udało się również odzyskać część przedmiotów pochodzących z wcześniejszych kradzieży. 41-latek został zatrzymany i przewieziony do jednostki policji, gdzie przeprowadzono z nim dalsze czynności procesowe.

Zarzuty dla multirecydywisty i tymczasowy areszt

Na podstawie zgromadzonych dowodów śledczy przedstawili mężczyźnie łącznie 16 zarzutów, które dotyczą kradzieży z włamaniem, usiłowania włamania oraz posiadania środków odurzających. Policjanci ustalili, że 41-latek zaledwie kilka miesięcy temu opuścił zakład karny i ponownie wszedł w konflikt z prawem. W środę 12 sierpnia 2026 roku sąd rozpatrzył wniosek policji oraz prokuratury i zdecydował o zastosowaniu wobec zatrzymanego tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Surowa kara za powrót do przestępstwa

Podejrzanemu grozi obecnie kara nawet kilkudziesięciu lat pozbawienia wolności. Z uwagi na fakt, że mężczyzna działał w warunkach wielokrotnej recydywy, wymiar kary może być wyższy niż standardowo przewidują przepisy. Sąd przy wydawaniu wyroku może zastosować surowszy wymiar kary ze względu na powrót sprawcy do przestępstwa w krótkim czasie od wyjścia na wolność.

Źródło: Policja.pl