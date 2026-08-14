Katarzyna Figura zachwycała jako Rysia w "Kilerze". Tak zmieniła się od tamtego czasu [ZDJĘCIA]

Katarzyna Figura od lat jest uważana za ikonę kobiecości w polskim przemyśle filmowym. Aktorka zagrała w wielu uznanych filmach, takich jak "Kingsajz", "Ajlawju", "Zemsta" czy "Wszyscy jesteśmy Chrystusami". Jednak to właśnie udział w komedii "Kiler" sprawił, że na stałe zapisała się w pamięci zwłaszcza młodszej widowni.

Katarzyna Figura i jej kultowa rola Ryszardy w "Kilerze"

W popularnej produkcji wyreżyserowanej przez Juliusza Machulskiego Katarzyna Figura zagrała Ryszardę "Gabrysię" Siarzewską, życiową partnerkę gangstera "Siary", w którego wcielał się Janusz Rewiński. To właśnie z jej ust padły słowa, które weszły do powszechnego użycia, m.in. pamiętny tekst o kupowaniu wacików za trzysta dolarów.

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Podczas wywiadu udzielonego w podcaście "Kultowe Polskie Komedie" aktorka zdradziła ciekawe kulisy pracy nad filmem. Okazuje się, że reżyser proponował rolę Rysi wielu innym popularnym artystkom, ale odmawiały, uznając ją za kiczowatą i obciachową. Figura jednak się zgodziła i na życzenie Juliusza Machulskiego przybyła do Polski prosto ze Stanów Zjednoczonych.

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Jak zmieniła się Katarzyna Figura od czasu "Kilera"? Zobaczcie zdjęcia

Miano symbolu seksu polskiego kina oraz częsta seksualizacja jej wizerunku na pewno wpłynęły na życie i karierę Katarzyny Figury. Mimo to aktorka wciąż rozwija się zawodowo, a mijające lata wcale nie pozbawiają jej charakterystycznego wdzięku i osobowości. Zobaczcie fotki w naszej galerii.

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