Sanremo 2027 z dużymi zmianami. Kiedy Festiwal Piosenki Włoskiej? Co nowego?

Sanremo 2027 - gdzie i kiedy?

77. Festiwal Piosenki Włoskiej w Sanremo odbędzie się w dniach 16-20 lutego 2027 roku. Tradycyjnie, sercem wydarzenia pozostaje Teatro Ariston - serce Sanremo od pięciu dekad. Mimo kontrowersji dotyczących organizacji festiwalu przez tę samą miejscowość i tę samą stacje - publiczne RAI, ostatecznie zapadła decyzja, że Sanremo będzie organizowane w tej formie co najmniej do 2029 roku.

Nowy dyrektor już wprowadził sporo zmian

Po odejściu Carlo Contiego nowymi dyrektorami artystycznymi festiwalu zostali Stefano De Martino i Fabrizio Ferraguzzo. Prym wiedzie ten pierwszy, który również poprowadzi wszystkie gale Sanremo 2027. 36-letni tancerz i prezenter telewizyjny potwierdził na początku lipca nadchodzące w formacie zmiany, o których wcześniej spekulowały włoskie media.

De Martino ogłosił, że program Sanremo Giovanni dla debiutujących artystów odbędzie się już w grudniu 2026 roku, by nowe talenty miały szansę wziąć udział w głównym festiwalu jako uczestnicy. Zamiast drugiej serii prezentacji piosenek w Sanremo - jeden z wieczorów festiwalu będzie poświęcony wyłącznie wyborowi reprezentanta Włoch na Eurowizję 2027. Ewentualne zmiany w systemie głosowania nie zostały jeszcze ustalone, ale plotki głoszą o możliwym wprowadzeniu głosowania internetowego.

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Eurowizja 2027: Włochy wybiorą reprezentanta w nowy sposób

Od 2015 roku zwycięzca Sanremo miał prawo reprezentować Włochy w Konkursie Piosenki Eurowizji. W przypadku odmowy - do czego doszło w 2016 i 2025 roku - telewizja RAI miała prawo sama wybrać swoją propozycję na scenę międzynarodową spośród pozostałych uczestników. W ciągu ostatniej dekady Włosi tylko raz nie znaleźli się w czołowej dziesiątce na Eurowizji, a zwycięstwo dał im zespół Måneskin (2021).

Nowi organizatorzy zarządzili, że w 2027 roku artyści będą mogli pokazać swoje festiwalowe piosenki w zaawansowanej, dostosowanej do Eurowizji oprawie scenicznej. Czwarta gala Sanremo 2027 będzie stanowić preselekcje, których zwycięzca pojedzie do Bułgarii. Dzień później odbędzie się finał festiwalu, którego zwycięzcą będzie mógł zostać całkiem inny wykonawca.

Festiwal Piosenki Włoskiej w Sanremo 2027 - harmonogram

Wtorek, 16 lutego - prezentacja pierwszej połowy piosenek

Środa, 17 lutego - prezentacja drugiej połowy piosenek

Czwartek, 18 lutego - wieczór coverów

Piątek, 19 lutego - wieczór eurowizyjny

Sobota, 20 lutego - finał

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