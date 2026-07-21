Roksana Węgiel z mężem we Włoszech. Ależ z nich całuśna para! Opublikowali kadry z hotelowego łóżka

Roksana Węgiel i Kevin Mglej spędzają urlop w Rzymie

Roksana Węgiel z mężem Kevinem Mglejem zrobili sobie przerwę od pracy, udając się do uchodzącego za wyjątkowo romantyczny Rzymu. Lipcowy urlop pary wzbudził ogromne zainteresowanie internautów, ponieważ małżonkowie nie ukrywali się ze swoim uczuciem, a w sieci pojawiły się relacje pokazujące przebieg ich wspólnych wakacji.

Z udostępnionych w internecie materiałów wynika, że zakochani spędzali czas na wędrówkach po urokliwych zakątkach Wiecznego Miasta, smakowaniu lokalnej kuchni oraz zakupach w luksusowych sklepach. Wśród uroczych fotek znalazły się liczne dowody miłości. Nie brakowało uścisków, namiętnych pocałunków czy zakochanych spojrzeń. Najmocniej na wyobraźnię mogła zadziałać jednak fotografia wykonana prosto z hotelowego pokoju, gdzie piosenkarka pokazała łóżko i białą pościel.

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Roksana Węgiel zdradza powód rzymskich wakacji

Wybór włoskiego miasta na podróż absolutnie nie był zrządzeniem losu. Gwiazda wyznała fanom, że Rzym to ich ulubiony zakątek na świecie, do którego małżonkowie wracają przy każdej nadarzającej się okazji. Wyjazdy do Włoch to zawsze doskonała okazja na odpoczynek po wyczerpującym czasie wypełnionym projektami muzycznymi.

Fotografie błyskawicznie zebrały mnóstwo wpisów od fanów. Internauci chwalili klimat wyjazdu, eleganckie stroje pary oraz rzymskie krajobrazy. Wokalistka i jej mąż wyglądają jak nowożeńcy na następnym miesiącu miodowym, prawda?

"Najpiękniejsza", "Pięknie się patrzy na waszą miłość", "Starzy na wakacjach", "Piękne miasto pełne miłości, tak samo jak wy, cudownie popatrzeć", "Słodziaki" - pisali internauci.

Część osób przyznała, że rozbawił ich kadr ukazujący lot piosenkarki na łóżko. Fotografie znjadziecie w naszej GALERII.

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